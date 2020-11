Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại đồng hương, phân xác bỏ vali, túi ni lông ở quận 7

Công an TPHCM đã ra quyết định bắt giữ nghi phạm người Hàn Quốc sát hại đồng hương, phân xác bỏ vali, túi ni lông ở căn nhà tại khu dân cư Him Lam (khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM) gây xôn xao dư luận.





Liên quan đến vụ “Điều tra vụ án mạng trong căn nhà 3 tầng ở khu dân cư tại quận 7” như SGGPO đã thông tin, ngày 29-11, Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc, là Giám đốc Công ty Creata Việt Nam) để điều tra về 2 hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.





Công an bắt khẩn cấp với nghi phạm sát hại đồng hương, phân xác bỏ vali, túi ni lông ở quận 7





Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 27-11, nhận được tin báo về việc phát hiện một vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực có dấu vết nghi máu tại một căn nhà ở khu dân cư Him Lam (khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7), Công an TPHCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng xảy ra.



Ngoài chiếc vali màu hồng và các dụng cụ nói trên phát hiện ở lầu 1, còn phát hiện thêm 3 túi ni lông to màu đen ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Bên trong vali và các túi đen có chứa bộ phận cơ thể người.





Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: V.T



Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khám nghiệm.



Qua điều tra ban đầu, công an đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Jeong In Cheol, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam; nạn nhân là Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc), bạn của đối tượng Jeong In Cheol.



Sau khi gây án, Jeong In Cheol đã rời khỏi hiện trường bằng xe ô tô hiệu Kia màu đen. Công an TPHCM đã ra thông báo truy tìm đối tượng.





Căn nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH





Sáng 28-11, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đã tiếp tục chủ trì họp các đơn vị nghiệp vụ liên quan, chỉ đạo khẩn trương triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, truy tìm bằng được đối tượng.



Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lúc 13 giờ 50 phút cùng ngày, công an đã phát hiện và bắt giữ Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ xe ô tô Kia màu đen mà đối tượng sử dụng khi bỏ trốn.



Theo khai báo của Jeong In Cheol, năm 2018, nghi phạm thuê căn nhà 3 tầng nơi xảy ra vụ án làm Công ty Creata Việt Nam và giữ chức vụ giám đốc. Công ty này kinh doanh chuyên về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm của Hàn Quốc, môi giới đa lĩnh vực.



Nghi phạm khai báo với công an. Ảnh: CHÍ THẠCH



Jeong In Cheol cũng thuê căn hộ ở chung cư Garden Plazal Phú Mỹ Hưng để ở. Trong quá trình sinh sống, Jeong In Cheol hay tiếp xúc với Han Tong Duk, là nạn nhân của vụ án. Cả hai chơi thân và thường hay đi ăn uống với nhau. Trong quá trình chơi chung, Han Tong Duk hùn 1,8 tỷ đồng đầu tư làm ăn chung với nghi phạm nhưng thất bại.



Giữa tháng 11-2020, Han Tong Duk mượn của nghi phạm 2,7 tỷ đồng với lãi xuất là 30% và hứa 2 ngày trả. Sau đó, nạn nhân không trả đúng lịch hẹn mà còn đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng do hùn làm ăn trước đó. Vì điều này, Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt cóc bạn đồng hương để đòi tiền.



Hiện trường được phong toả vào ngày 28-11. Ảnh: CHÍ THẠCH



Nghi phạm còn tính đến việc nếu Han Tong Duk không trả nợ, Jeong In Cheol sẽ sát hại. Kế hoạch sát hại được Jeong In Cheol lên một cách chi tiết. Jeong In Cheol tới siêu thị mua 2 lưỡi cưa, kìm, túi ni lông đem về công ty cất giấu.



Sáng ngày 26-11, Jeong In Cheol đi mua thêm 10 viên thuốc ngủ, cán nhuyễn thành bột cùng 1 hộp găng tay. Sau đó, Jeong In Cheol hẹn nạn nhân tới quán cà phê ở đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7 để bàn chuyện nợ nần.



Chiều cùng ngày, sau khi gặp mặt, Jeong In Cheol lái xe ô tô hiệu Kia chở Han Tong Duk về công ty ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM để nói chuyện. Khi nhân viên về hết, Jeong In Cheol cho thuốc ngủ vào bia rồi đưa cho bạn đồng hương uống.



Han Tong Duk uống bia một lúc thì nằm gục mê man. Lúc này, Jeong In Cheol lục lọi, lấy 2 vòng nữ trang cùng nhiều tiền. Jeong In Cheol lấy nhiều đôi găng tay bỏ vào miệng nạn nhân, dùng tay giữ chặt cho tới khi Han Tong Duk tử vong.



Dụng cụ nghi phạm sử dụng để phân xác nạn nhân. Ảnh: V.T



Jeong In Cheol dùng vật dụng phân xác người bạn đồng hương bỏ vào vali, túi ni lông. Vali, 2 cưa cùng kìm cộng lực thì nghi can bỏ ở tầng 1. Túi ni lông to, màu đen thì nghi phạm bỏ ở nhà vệ sinh tầng 3 của căn nhà. Sau đó, Jeong In Cheol lái xe ô tô về chung cư Garden Plazal Phú Mỹ Hưng để ngủ.



Sáng ngày 27-11, Jeong In Cheol vẫn đi làm và nhờ nhân viên đi bán 2 chiếc vòng của nạn nhân. Số vòng này, nhân viên hỏi tiệm chỉ thu được giá 80 triệu đồng nên Jeong In Cheol nói nhân viên mang về.



Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol thú nhận với một số nhân viên về vụ việc sát hại Han Tong Duk rồi lái xe tẩu thoát. Nhân viên hoảng sợ nên báo cho chủ căn nhà và công an. Sau gần 20 giờ, trinh sát công an đã bắt được nghi phạm gây án là Jeong In Cheol khi đang lẩn trốn ở căn hộ chung cư Masteri Thảo Điển, phường Thảo Điền, quận 2.



Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.



