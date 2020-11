Bắt giữ nghi can số 1 vụ xác người trong vali ở quận 7

Sau khi phát đi thông báo truy tìm vào sáng 28-11, đến chiều cùng ngày công an đã bắt giữ một người liên quan đến vụ án xác người trong vali ở quận 7, TP HCM.





Chiều 28-11, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 2 bắt giữ Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để làm rõ vụ án "Giết người" xảy ra tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.



Nghi can Jeong In Cheol



Theo thông tin ban đầu, Jeong In Cheol bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại quận 2. Hiện Công an TP HCM, Công an quận 7 đang phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.



Khu dân cư Him Lam, quận 7



Jeong In Cheol thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để làm trụ sở làm việc và là giám đốc doanh nghiệp. Cách đây vài ngày, Jeong In Cheol trả lại nhà. Tối 27-11, chủ căn nhà đến kiểm tra thì phát hiện 1 xác người giấu trong vali bỏ trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Một nguồn tin cho hay, nạn nhân là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc.





Hiện trường vụ việc





Thi thể nạn nhân phân thành nhiều đoạn, gói trong 1 bịch nilong đen, bỏ trong vali du lịch màu hồng, để trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật như cưa tay, kềm cộng lực, nghi là dụng cụ thủ phạm dùng để phân xác nạn nhân.



Sáng 28-11, Công an quận 7 phát đi thông báo truy tìm Jeong In Cheol. Đến chiều cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM phối hợp cùng Công an quận 2 bắt giữ được Jeong In Cheol.

Theo SỸ HƯNG - PHẠM DŨNG (NLĐO)