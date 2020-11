Bắt giam Giám đốc ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

Do thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến thất thoát số tiền hơn 37 tỉ đồng, ông Đặng Văn Quang, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opbank) tại tỉnh Ninh Bình đã bị khởi tố, bắt giữ để điều tra.



Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tại tỉnh Ninh Bình - ẢNH PHÚC NGƯ



Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Văn Quang (56 tuổi, ngụ P.Tân Thành, TP.Ninh Bình), Giám đốc Chi nhánh Co-opbank Ninh Bình để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cùng bị bắt giữ và khởi tố để điều tra về tội danh trên, còn có bị can Đinh Minh Tiến (39 tuổi, ngụ P.Ninh Khánh, TP.Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên (giai đoạn 2016 – 2018) của Co-opbank Ninh Bình.



Các bị can bị khởi tố cùng tội danh trên, nhưng được áp dụng biện ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Trần Xuân Thành (44 tuổi, ngụ P.Phúc Thành, TP.Ninh Bình), nguyên Trưởng phòng Tín dụng thành viên Co-opbank Ninh Bình, giai đoạn 2018 – 2019; Nguyễn Ngọc Việt (39 tuổi, ngụ xã Ninh Xuân, H.Hoa Lư, Ninh Bình), Phó trưởng phòng Tín dụng thành viên Co-opbank Ninh Bình; Nguyễn Văn Quyền (34 tuổi, ngụ xã Ninh Nhất, TP.Ninh Bình), cán bộ Co-opbank Ninh Bình; Lê Hồng Phong (34 tuổi, ngụ xã Khánh Phú, H.Yên Khánh, Ninh Bình) cán bộ Co-opbank Ninh Bình.



Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2017 – 2019, Đặng Văn Quang là Giám đốc Co-opbank Ninh Bình, cùng với các bị can trên đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay cho 26 hợp đồng tín dụng mà Co-opbank Ninh Bình cho Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me (H.Gia Viễn, Ninh Bình) vay.



Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng (37 tuổi, ngụ P.Nam Bình, TP.Ninh Bình) là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân TT.Me đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, thủ tục 26 hồ sơ vay tiền.



Dù là hồ sơ khống, không đủ điều kiện nhưng Co-opbank Ninh Bình không phát hiện, ngăn chặn, để cho Nguyễn Thị Thu Hằng vay được tiền về sử dụng trái quy định. Từ việc thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, Đặng Văn Quang cùng các bị can trên đã gây thất thoát tổng số tiền hơn 37 tỉ đồng cho Co-opbank.



Đối với Nguyễn Thị Thu Hằng, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can này từ tháng 5.2019, và đang được tiếp tục điều tra.



Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo MINH HẢI (TNO)