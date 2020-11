"Bắt cóc" con người khác để... níu tình

Ngày 30-10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu (1988, trú P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Trước đó, để níu kéo tình cảm với người tình, Thu đã “bắt cóc” một bé trai 2 tuổi nhằm “đóng thế” làm con chung của hai người.



Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Kẻ bắt cóc thay đổi lời khai

Bị cáo Nguyễn Thị Thu khai báo tại phiên tòa.



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Ninh, dù đã có chồng và một con nhưng từ tháng 3-2017, Nguyễn Thị Thu chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (1987, trú xã Tân Long, H. Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đến giữa năm 2018, Thu có thai với anh Bằng. Do bị anh Bằng phát hiện việc Thu đã có chồng, con nên Thu đã bỏ đi và nói với anh Bằng về Cao Bằng để giải quyết ly hôn với chồng. Cuối năm 2019, anh Bằng và Thu liên lạc với nhau. Do muốn níu kéo tình cảm của anh Bằng nên Thu đã nói dối anh Bằng là có một con trai khoảng 2 tuổi và muốn đưa con về ra mắt gia đình anh Bằng. Từ đó, Thu nảy sinh ý định chiếm đoạt một bé trai có độ tuổi khoảng 2 tuổi.



Thực hiện ý định trên, khoảng 17 giờ ngày 21-8-2020, Thu đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (P. Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2018), con của anh Nguyễn Văn Hưng (1983) và chị Cao Thị Ngọc Yến (1985, cùng trú P. Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) đang chơi một mình trong công viên, không có người lớn trông giữ. Thu đã vẫy tay ra hiệu cho cháu Gia Bảo đi theo, sau đó bế cháu Gia Bảo lên xe máy rồi đem về khu nhà trọ ở P. Khắc Niệm (Bắc Ninh). Đến 5 giờ ngày 22-8-2020, Thu điều khiển xe máy chở cháu Gia Bảo ra Hà Nội đón anh Bằng về nhà anh này ở xã Tân Long. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 22-8-2020, lực lượng Công an đến giải cứu cháu Gia Bảo và bắt giữ Nguyễn Thị Thu tại nhà anh Bằng, thu giữ các vật chứng khác có liên quan.



Được biết, bị cáo Nguyễn Thị Thu có nhân thân xấu, từng bị CATX Cao Bằng (Cao Bằng) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo ngày 31-8-2005; đến ngày 20-12-2006, CATX Cao Bằng tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Thu về hành vi trộm cắp tài sản, hình thức phạt cảnh cáo; ngày 4-5-2007, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra Quyết định đưa Nguyễn Thị Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc với thời gian 24 tháng. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Thu là người đã có chồng, con nhưng đã ở với anh Đặng Văn Bằng như vợ chồng. Tháng 8-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Thu về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.



Tại phiên tòa, Thu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh nhận thấy hành vi phạm tội của Thu nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ em và gây hoang mang trong xã hội nên tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, Điều 153, Bộ luật Hình sự năm 2015.

