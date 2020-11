Bắt 2 người trên ôtô tập lái mang BKS 80A chở 30 bánh heroin

Để qua mắt lực lượng chức năng, 2 trong 3 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy ở Điện Biên đã điều khiển ôtô mang BKS 80A gắn biển tập lái để chở 30 bánh heroin đi tiêu thụ.





Tối 10-11, tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết các đơn vị chuyên môn của cơ quan này vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy "khủng", bắt 3 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin có trọng lượng 10,5 kg và 3 xe ôtô.



Hờ A Dà và Phạm Minh Châu bị bắt cùng chiếc ôtô BKS 80A màu trắng



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài vào nội địa để tiêu thụ.



Qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Lầu A Só (SN 1998, ngụ bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) là kẻ cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch và chỉ đạo các đối tượng khác vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào trong nước tiêu thụ.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tiếp tục phát hiện 2 người là các mắt xích quan trọng trong đường dây là Hờ A Dà (SN 1989, ngụ cùng bản với Só) và Phạm Minh Châu (SN 1962, ngụ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).



Lầu A Só tại thời điểm bị bắt



Để qua mắt công an, Dà và Châu điều khiển xe ôtô màu trắng mang BKS 80A-003.51 có gắn biển tập lái đi từ huyện Mường Nhé, qua huyện Mường Chà và hướng đi tỉnh Lào Cai. Quá trình di chuyển, 2 đối tượng liên tục dừng nghỉ để quan sát động tĩnh, liên lạc bằng điện thoại...



Đến 8 giờ 30 phút ngày 9-11, lực lượng công an đã đón lõng, bắt giữ Hờ A Dà và Phạm Minh Châu, thu giữ trên ôtô 30 bánh heroin (khối lượng khoảng 10,5 kg). Cùng thời điểm đó, lực lượng công an cũng đã khống chế, bắt giữ Lầu A Só.



Tại cơ quan công an, bước đầu Dà và Châu đã khai nhận được Lầu A Só thuê vận chuyển số ma túy trên sang tỉnh khác tiêu thụ với giá 70 triệu đồng.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)