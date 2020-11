Bão số 12 mạnh lên, lao nhanh về phía Bình Định - Ninh Thuận

Chiều nay 9-11 bão số 12 đã mạnh lên, với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Hiện tâm bão cách Bình Định - Ninh Thuận khoảng 290km và đang di chuyển nhanh về phía đất liền.



Tin bão khẩn cấp, miền Trung mưa lớn tới 400 mm từ trưa nay 9-11

Sơ đồ dự báo bão số 12 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát lúc 14h30 ngày 9-11



Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 9-11, tâm bão số 12 cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.



Đến 1h ngày 10-11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12.



Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận, sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Đến 13h ngày 10-11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.



Tiếp đó áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành một vùng áp thấp.



Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 5,0-7,0m.



Từ đêm nay 9-11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.



Cũng từ đêm nay, trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay đến ngày 12-11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, phía Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

(Dẫn nguồn TTO)