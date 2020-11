Bão số 11 đã đi vào Biển Đông, cảnh báo sóng lớn và mưa diện rộng

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển



Hiện nay, không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngoài ra cơn bão số 11 đang hoạt động trên vùng biển phía Nam của đảo Đài Loan.



Dự báo trong đêm nay 6-11, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngoài ra do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11 nên đêm nay và ngày mai (7-11), vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có mưa bão.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và ngày mai, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Ở Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-2,5m; ở Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2-4m; biển động.



Mưa lớn diện rộng ở trung bộ



Ngày 6-11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 6-11) với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Thừa Thiên Huế) 103mm, Trà My (Quảng Nam) 329mm…



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên dự báo đêm nay, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 70mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm. Từ ngày mai (7-11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.