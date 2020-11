Bàng hoàng phát hiện 2 mẹ con cô giáo tử vong tại nhà công vụ

Người dân ở tỉnh Yên Bái tá hỏa khi phát hiện 1 nữ giáo viên tử vong tại nhà công vụ của trường học trong tình trạng treo cổ, gần đó là thi thể con trai 11 tuổi.





Sáng 23-11, một cán bộ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 2 mẹ con tử vong bất thường tại nhà công vụ của một trường tiểu học chưa rõ nguyên nhân.





Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: CTV



Nạn nhân được xác định là chị Vi Thị L. (là giáo viên hiện đang công tác tại Trường Tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên) và con trai chị L. mới 11 tuổi.



Theo thông tin ban đầu, tối 22-11, tại khu vực Trường tiểu học An Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, người dân tá hỏa phát hiện nữ giáo viên tử vong tại nhà công vụ của trường học trong tình trạng treo cổ, gần đó là thi thể con trai 11 tuổi. Sự việc sau đó được người dân nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương.



Nhận được thông tin, các lực lượng chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc.



Được biết cô L. có 2 người con, con gái lớn (25 tuổi) đã lập gia đình và hiện sinh sống ở TP Yên Bái và con trai thứ 2 hiện đang học tại huyện Lục Yên. Cô L. và con trai đang sinh sống tại nhà công vụ của trường Tiểu học An Lạc.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)