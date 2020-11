Ảnh hưởng bão số 13: Hàng chục nhà hàng ven biển An Bàng, Hội An bị đánh sập

Sáng 15/11, trước tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, An Bàng (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã khiến hàng chục nhà hàng, cơ sở kinh doanh của người dân bị đánh sập, trôi tụt ra biển do ảnh hưởng của cơn bão số 13, chính quyền TP.Hội An đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra.

Theo thống kê ban đầu, khu vực bờ biển An Bàng có hơn 20 nhà hàng bị hư hại gần như hoàn toàn. Nhiều tài sản là công trình kè, hàng quán và bàn ghế,... của các hộ dân kinh doanh tại đây bị hư hại, khó có thể khắc phục.



Khu vực bờ biển An Bàng (TP.Hội An) có hơn 20 nhà hàng bị hư hại gần như hoàn toàn.



Do các công trình được xây dựng tạm nên khi bị sóng đánh thì bị hư hại nặng. Các hộ kinh doanh tại đây cho biết, khu vực bờ biển An Bàng trước đây được UBND TP.Hội An tiến hành phân thành các lô, thực hiện đấu giá nhằm giúp người dân có nơi kinh doanh hải sản, phục vụ khách du lịch.





Thời gian qua, bờ biển Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng mỗi khi mưa bão đến.





Hàng năm, các hộ dân thực hiện việc đóng thuế cho TP khoảng hơn 100 triệu đồng/năm. Hiện các hộ dân đang cầu cứu cơ quan chức năng để hỗ trợ thiệt hại, tìm cách khôi phục lại cơ sở để kinh doanh sau bão số 13.



Các khu vực sạt lở tại bờ biển An Bàng và Cửa Đại đang được lực lượng chức năng tiến hành giăng dây cảnh báo, tránh người dân đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.



Những hình ảnh được phóng viên ghi nhận được vào sáng 15/11 tại bờ biển An Bàng và Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam):



Các cở sở kinh doanh, nhà hàng bị đánh sập hoàn toàn.





Được biết, hàng năm các hộ dân kinh doanh tại đây thực hiện việc đóng thuế cho TP khoảng hơn 100 triệu đồng/năm.

Các hàng quán, cơ sở kinh doanh chỉ xây dựng tạm bợ nên khi gió bão vào rất dễ bị đánh sập.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13 đã gây ra sạt lở, ảnh hưởng kinh tế rất lớn cho các hộ kinh doanh.

Hiện lực lượng chức năng tiến hành giăng dây cảnh báo, tránh người dân đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo ý kiến của các hộ dân ở đây, chưa bao giờ sạt lở ở biển Cửa Đại gây thiệt hại lớn như năm nay.



