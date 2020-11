Án mạng thương tâm tại Bình Tân, TP HCM

Đang ngồi trong nhà, một người đàn ông ở quận Bình Tân (TP HCM) đã bị hai kẻ lạ mặt xông vào tấn công khiến nạn nhân tử vong sau đó.





Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đã phối hợp với Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan trong vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, tối 15-11, ông N.T.H.V. (SN 1975, quê Cần Thơ) ngồi trước nhà ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thì bị hai thanh niên xông vào nhà tấn công khiến ông gục tại chỗ.





Nơi xảy ra vụ việc



Ông V. được người dân đưa vào Bệnh viện quận Bình Tân cấp cứu sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng ông V. đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 16-11 do xuất huyết não, đa chấn thương.



Một nguồn tin cho biết, trước khi bị đánh tử vong, ông V. có mâu thuẫn với một người quen của đối tượng gây án. Công an TP HCM hiện đang ráo riết truy tìm hai thanh niên đã tấn công ông V. để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)