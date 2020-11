Án mạng lúc rạng sáng trong phòng trọ ở Bình Chánh

Một người đàn ông đã bị đâm chết tại một phòng trọ ở huyện Bình Chánh (TP HCM) sau khi xảy ra mâu thuẫn với đối phương.





Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh truy xét vụ án mạng vừa xảy trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 24-11, nhiều người dân xóm trọ ven đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) nghe tiếng tri hô, kêu cứu nên chạy đến. Lúc này, ông Nguyễn Văn C. (SN 1980, ngụ xã Vình Lộc B, Bình Chánh) được phát hiện đã gục chết tại chỗ.



Hiện trường vụ án mạng



Người dân xóm trọ cho biết phòng trọ nơi phát hiện ông C. tử vong là do Võ Tấn Quốc (SN 1981, quê Cà Mau) thuê. Tối 24-11, Quốc nhậu cùng một người bạn sau đó ông C. đến chơi.



Sau đó, giữa Quốc và ông C. xảy ra mâu thuẫn do trước đó hai người có vay mượn tiền của nhau. Được mọi người can ngăn, ông C. bỏ về còn Quốc vô nhậu tiếp.



Đến 3 giờ sáng hôm sau, ông C. quay lại phòng trọ đạp vào bụng khiến Quốc ngã về sau. Bị tấn công, Quốc chạy vào bếp lấy dao đâm ông C. khiến ông tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Võ Tấn Quốc bỏ trốn khỏi khu trọ.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)