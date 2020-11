6.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 11 tháng

Báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong tháng 10, cả nước xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người. Tính chung 11 tháng, cả nước xảy ra gần 13.000 vụ tai nạn, 6.000 người chết.



580 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong tháng 10

Hiện trường một vụ tai nạn tại Đà Nẵng hôm 23.11 - Ảnh Văn Tiến



Cụ thể, từ ngày 15.10 đến 14.11, cả nước xảy ra 1.332 vụ tai nạn giao thông, làm chết 592 người và làm bị thương 1.022 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tai nạn giảm 302 vụ (giảm 18,48%), giảm 65 người chết (giảm 9,89%), giảm 249 người bị thương (giảm 19,59%).



Trong đó, đường bộ xảy ra 763 vụ, làm chết 584 người, bị thương 421 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 80 vụ, giảm 62 người chết và giảm 58 người bị thương.



Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 5 người, bị thương 2 người. Đường thuỷ xảy ra 7 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người.



Tính chung 11 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 12.985 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. So với 11 tháng năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.900 vụ (giảm 18,26%), số người chết giảm 927 người (giảm 13,29%), số người bị thương giảm 2.492 người (giảm 20,52%).



Đường bộ vẫn là lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạn nhất với 7.345 vụ, làm chết 5.932 người, bị thương 3.921 người. Đường sắt xảy ra 79 vụ, làm chết 63 người, bị thương 20 người. Đường thuỷ xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, làm bị thương 7 người. Hàng hải xảy ra 12 vụ, làm chết 10 người.



Về va chạm giao thông, xảy ra 5.490 vụ, làm 5.704 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.993 vụ (giảm 26,63%), giảm 1.849 người bị thương nhẹ (giảm 24,48%).

Theo MAI HÀ (thanhnien)