3 căn nhà cháy, 1 người tử vong sau vụ va chạm giữa 2 xe đầu kéo

Vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô đầu kéo ở Hải Dương khiến 1 lái xe tử vong, đám cháy lan ra cùng lúc 3 căn nhà.





Xe ô tô đầu kéo bị thiêu rụi, cháy lan ra căn nhag bên đường.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, tại Km29+600, Quốc lộ 38, thôn Đồng Khê, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo BKS 15C-260.34, rơ móc 15R-11048 do anh Nguyễn Văn Luân (SN 1996; trú tại Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) hướng từ Quốc Lộ 5A đi Bắc Ninh va chạm vào sau xe ô tô đầu kéo BKS 34C-279.77, rơ móc 34R-02794 do anh Đỗ Duy Huấn (SN 1990; trú tại Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương) điều khiển cùng chiều.



Hậu quả, xe ô tô BKS 15C-260.34, rơ móc 15R-11048 mất lái đâm vào nhà dân ven đường, tài xế Nguyễn Văn Luân tử vong.



Tại hiện trường, xe đầu kéo cháy rụi hoàn toàn, đám cháy lan ra 3 nhà gần đó nhưng may mắn không có thiệt hại về người. Xe ô tô đầu kéo 34C-279.77, rơ móc 34R-02794 hỏng phần phía sau. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.



Tới rạng sáng ngày cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo phòng CSGT Công an Hải Dương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo phân làn, phân luồng đồng thời phối hợp với Công an Huyện Cẩm Giàng để điều tra, xác minh, làm rõ vụ tai nạn.





https://danviet.vn/3-can-nha-chay-1-nguoi-tu-vong-sau-vu-va-cham-giua-2-xe-dau-keo-2020111810075049.htm



Theo An Di (Dân Việt)