Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Xác nhận có 3 công nhân tử vong

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết công ty ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.



Lực lượng công an túc trực tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền nơi 5 người bị thương nặng được đưa về cấp cứu trong đêm 13/10. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)



Tối 13/10, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 Nguyễn Đại Thành cho biết, hiện tại phía Công ty đã ghi nhận có 3 trường hợp công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.



Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân chưa thể xác định được do khó tiếp cận hiện trường và thi thể của ba nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài.



Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, sự cố sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân mất tích và hiện vẫn chưa liên lạc được.



Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện nay, phần lớn công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã đi được về khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 cách đó khoảng 10km.



Trong tối 13/10, lực lượng chức năng đã đưa 5 người bị thương tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 được về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, thị xã Hương Trà.



Ban Chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đang xây dựng phương án chặt chẽ để tìm kiếm những người mất tích; cử các lực lượng tinh nhuệ kết hợp với người dân thông thạo địa hình để tiếp cận hiện trường; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với lực lượng tham gia tìm kiếm, hướng tới 3 mục tiêu là khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 và Thủy điện A Lin B2; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng cơ động đến những vị trí đã được khai thông.

