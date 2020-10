Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5

Chiều 24/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xảy ra vào ngày 12/10 vừa qua.



Tìm thấy thêm 1 thi thể tại thủy điện Rào Trăng 3

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại Thuỷ điện Rào Trăng 3. (Ảnh: TTXVN phát)



Chiều 24/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xảy ra vào ngày 12/10 vừa qua.



Đây là thi thể thứ 5 được tìm thấy, còn 12 nạn nhân khác vẫn đang mất tích.



Trong ngày 24/10, tận dụng thời tiết tạnh ráo, lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Tại vị trí sạt lở vùi lấp các công nhân có một số khối bêtông cốt thép lớn cần giải phóng mặt bằng để thực hiện công tác tìm kiếm.



Tranh thủ thời gian giao ca giữa trưa, các chiến sỹ công binh Quân khu 4 thực hiện kỹ thuật nổ om làm nứt vỡ kết cấu các khối bêtông để tránh ảnh hưởng nền đất phía dưới, đề phòng có thi hài nạn nhân bị vùi lấp.



Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đến hiện trường vụ sạt lở, trực tiếp kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.



Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên-Huế, với khối lượng đất đá lớn tại hiện trường, việc thi công chủ yếu dựa trên phương tiện cơ giới kết hợp lực lượng tìm kiếm Đội quy tập 912-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.



Hiện tuyến đường 71 cơ bản đã thông, các phương tiện cơ giới được điều vào hiện trường. Trong ngày 24 và 25/10, các phương tiện cơ giới sẽ được tập kết. Những ngày tới dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, công tác tìm kiếm sẽ khó khăn hơn; cần đảm bảo an toàn cho các lực lượng, phương tiện tìm kiếm đồng thời gấp rút tìm kiếm các nạn nhân.



Khoảng 10 phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben và chó nghiệp vụ đã được đưa vào Thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh, hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại đây.



Tại hiện trường, tận dụng các phương tiện cơ giới của nhà máy hiện có, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ và các chuyên gia địa chất khẩn trương, tích cực tìm kiếm. Bên cạnh việc nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng tham gia cũng được nhắc nhở đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Mai Trang (TTXVN/Vietnam+)