Vụ ôtô lao xuống sông 5 người tử vong: Xác định nguyên nhân sơ bộ gây tai nạn

Lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong vụ ôtô tông xe máy rồi lao xuống sông Giăng (Nghệ An) khiến 5 người tử vong.





Ngày 5-10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An đã có có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cầu treo sông Giăng thuộc địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An khiến 5 người tử vong.



Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe gặp nạn - Ảnh: T. Chương



Theo báo cáo, vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 4-10, trên cầu treo sông Giăng (Km105+970 QL.46C) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest mang BKS 30A-935.53 do Nguyễn Thế T. (SN 1981, trú tại xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho) điều khiển chở Lê Thế A. (SN 1983) và Lê Văn Q. (SN 1975) va chạm với xe xe máy hiệu Honda Air Blade mang BKS-72G1-135.79 do Đào Văn N. (SN 1993, trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh T. (SN 1992, trú cùng xã).



Sau cú va chạm mạnh, xe ôtô chở 3 người và Hoàng Anh T. rơi xuống sông tử vong, Đào Văn N. tử vong khi được đưa đi cấp cứu.



Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng đã bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; phối hợp chính quyền địa phương và đơn vị quản lý giao thông kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, tổ chức cứu nạn, tiến hành các bước điều tra ban đầu.



Cục CSGT - Bộ Công an đã cử Tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đến ngay hiện trường vụ tai nạn nắm nội dung và phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Nghệ An giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra, hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng và Viện kiểm sát tiến hành công tác điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.



Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, do tài xế Nguyễn Thế T. điều khiển xe ôtô mang BKS 30A-935.53 không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông.



UBND tỉnh Nghệ An, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị tai nạn giao thông, bước đầu hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong 5 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, sáng 5-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân.



Theo Đức Ngọc (NLĐO)