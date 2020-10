Trốn truy nã sau 28 năm vẫn không thoát

Đội truy nã, truy tìm – Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã di lý đối tượng truy nã Đào Hữu Tường (SN 1959, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh) từ Đắc Lắk về Nghệ An sau 28 năm lẩn trốn.





Ngày 5/10/2020, Đội truy nã, truy tìm – Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) đã di lý đối tượng truy nã Đào Hữu Tường (SN 1959, trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh từ Đắc Lắk) về Nghệ An sau 28 năm lẩn trốn.



Vào năm 1992, Đào Hữu Tường đang thụ lý án tù 7 năm tại trại giam Công an tỉnh Nghệ An, về tội phá huỷ công trình quan trọng về an ninh quốc gia, trong quá trình lao động thì bỏ trốn.





Đối tượng Đào Hữu Tường.





Trước khi chấp hành án phạt tù, vào năm 1987, Đào Hữu Tường trộm đường dây điện lưới tại địa bàn xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, Tường bị bắt và chịu án phạt 7 năm tù. Năm 1992, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Tường bắt xe khách vào Nam lẩn trốn và cư trú tại huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk.



Tường đã thay đổi tên đệm và năm sinh thành Đào Mạnh Tường, SN 1961 và xin vào làm công nhân trồng Cafe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quá trình sinh sống, làm ăn, Tường đã lấy vợ và có với nhau 1 con gái.



Sau khi xác minh được thông tin về đối tượng truy nã Đào Hữu Tường đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã đã bắt giữ Tường ngay tại nơi cư trú.

Theo Đức Vũ (cand)