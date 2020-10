Triệt phá một ổ ma túy, thu giữ súng quân dụng

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một tụ điểm buôn bán ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Đình Thảo khai nhận đã mua ma tuý của Vỹ. Ảnh: CA





Trước đó, khoảng 14h ngày 12.10, tại một nhà nghỉ ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Đình Thảo, SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá và 1 viên thuốc lắc.





Đỗ Viết Vỹ là đối tượng thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện. Ảnh: CA



Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 13.10 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tỉnh Thanh Hóa tiến hành triệt xóa điểm bán ma túy phức tạp tại nhà Đỗ Viết Vỹ (tại thôn Tân Cộng, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa) Vỹ chính là đối tượng đã bán ma túy cho Đỗ Đình Thảo.



Khám xét nhà của Vỹ, lực lượng chức năng đã thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp dạng đá, thuốc lắc và heroin được cất giấu khá kỹ tại các gốc cây, kẽ giường ngủ, khe cửa...và 1 khẩu súng quân dụng bên trong có 3 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc buôn bán ma túy.





Khẩu súng quân dụng lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của đối tượng Vỹ. Ảnh: CA





Nhà của Đỗ Viết Vỹ là một điểm mua bán ma túy phức tạp, thường xuyên tụ tập những đối tượng nghiện ma túy gây phức tạp tình hình ANTT. Với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Vỹ thường giao dịch trên mạng xã hội, nhận tiền của đối tượng nghiện rồi chỉ nơi cất giấu ma túy để đối tượng nghiện chủ động lấy, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật.



Bước đầu tại cơ quan Công an, Đỗ Đình Thảo và Đỗ Viết Vỹ đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.



https://laodong.vn/phap-luat/triet-pha-mot-o-ma-tuy-thu-giu-sung-quan-dung-845046.ldo

Theo DIỆU ANH (LĐO)