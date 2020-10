Tòa trả hồ sơ để làm rõ một số tình tiết vụ Tuấn 'khỉ' xả súng giết 5 người

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để làm rõ một số tình tiết trong vụ Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'khỉ') xả súng khiến 5 người chết, 2 người bị thương dịp Tết Canh Tý.



Lê Quốc Tuấn, còn gọi Tuấn 'khỉ' - Ảnh: Tư liệu



Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, mới đây TAND TP.HCM đã trả hồ sơ vụ Lê Quốc Tuấn xả súng khiến 5 người chết, 2 người bị thương dịp Tết Canh Tý cho VKSND TP.HCM yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề. Trong đó tòa án yêu cầu xác định lại trách nhiệm dân sự của các bị can trong vụ án và hoàn thiện một số thủ tục tố tụng.



Theo nội dung vụ án, trưa 29-1-2020 Tuấn 'khỉ' đến sới bạc tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Thua hết tiền, Tuấn về nhà lấy 1 khẩu súng AK báng xếp và một túi đạn đến sới bạc bắn vào những người đang đánh bạc làm 4 người chết, 2 người bị thương.



Sau đó, Tuấn cướp xe SH và 802 triệu đồng của các nạn nhân rồi đến nhà Tý "bà dòm" đưa số tiền cướp được cho Tý, bảo Tý đưa lại cho vợ Tuấn.



Trên đường lẩn trốn, Tuấn 'khỉ' tiếp tục bắn chết 1 người khác. Sau đó, Tuấn đến và ở lại nhà của Võ Hồng Tâm, gặp em họ là Nguyễn Duy Thanh và Thanh bàn cách giúp Tuấn lẩn trốn nhưng không thực hiện được. Đến tối 13, rạng sáng 14-2, Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng nên bị bắn chết tại nhà Tâm.



Hành vi của Tuấn đã cấu thành tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Do Tuấn đã chết nên cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ điều tra đối với Tuấn.



19 bị can trong vụ án bị truy tố về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Theo TUYẾT MAI (TTO)