Tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân Hàng dưới lòng sông Nhuệ

Trưa 27-10, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, H.Thường Tín, Hà Nội; đang học năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) dưới lòng sông Nhuệ, đoạn chảy qua xã Nguyễn Trãi (H.Thường Tín).



Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 24-10, Công an H.Thường Tín nhận được đơn trình báo từ gia đình về việc Thúy Hiền mất tích từ tối 23-10.



Tiếp nhận thông tin, Công an H.Thường Tín đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy tìm.



Ngày 26-10, Cơ quan điều tra đã xác định được 2 nghi phạm, gồm: Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú xã Văn Phú, H.Thường Tín); và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú xã Quất Động, H.Thường Tín). Cả 2 nghi phạm đều nghiện ma túy.



Bước đầu, Trung khai nhận chiều 23-10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốp pha tại một công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong (H.Thường Tín), 2 đối tượng đi tìm nơi tiêu thụ.



Khi đi qua khu vực sông Nhu, thuộc địa bàn xã Nguyễn Trãi, Trung nhìn thấy nữ sinh Hiền đang đứng bên bờ sông nghe điện thoại, đã nảy sinh ý đồ xấu.



Trung bàn bạc với Quân về việc cướp điện thoại của nữ sinh và chính Trung ra tay sát hại và đã đẩy nạn nhân xuống sông để cướp tài sản.

Video nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích: tìm mọi ngóc ngách bờ Nhuệ giang



Sáng 27-10, đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp về H.Thường Tín đấu tranh với các nghi phạm và huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nữ sinh.



Đến khoảng 12 giờ trưa 27-10, đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể Thúy Hiền, cách hiện trường khoảng 5 km, xuôi về hạ lưu.

