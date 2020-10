Tìm thấy thi thể 2 ngư dân mất tích trong mưa lũ ở Quảng Nam

Hai cha con và một ngư dân khác ở huyện Núi Thành bị mất tích trong mưa lũ, hiện đã tìm thấy được 2 thi thể.





Lúc 20 giờ tối 13-10, ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã phát hiện một thi thể bên dưới hầm máy chiếc tàu cá QNa 90499 TS bị chìm trên sông Trường Giang (thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải).





Lực lượng chức năng trục vớt chiếc tàu để tìm kiếm thi thể 2 cha con ông Diệp



Tuy nhiên, do nước lớn, trời tối nên việc đưa thi thể nạn nhân lên bờ gặp rất nhiều khó khăn, các ngư dân ở địa phương đã cố gắng nhưng không thể đưa lên được. Hiện nay, UBND huyện Núi Thành đang thuê thợ lặn chuyên nghiệp đến lặn tìm, đưa thi thể ngư dân lên bờ. Hiện vẫn chưa xác định thi thể trên tàu là của ông Nguyễn Diệp (SN 1973) hay người con trai là anh Nguyễn Phúc Đạo (SN 1997, ngụ thôn Xuân Mỹ).



Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 11-10, người dân phát hiện tàu mành chụp số hiệu QNa 90499 TS của ông Diệp đang neo đậu trên sông Trường Giang tại thôn Xuân Mỹ bị chìm. Qua thông tin gia đình cung cấp, khoảng 19 giờ ngày 10-10, trong lúc mưa gió do ảnh hưởng của bão số 6, ông Diệp cùng con trai lên tàu để trông coi nhưng không may gặp nạn.



Hiện đã tìm thấy một thi thể dưới gầm máy, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng vớt lên bờ



* Vào sáng 13-10, người dân và lực lượng chức năng cũng đã tìm được thi thể của ông Trần Văn Kim (SN 1972, ngụ thôn Đông Tuần, xã Tam Hải). Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 11-10, ông Kim cùng 2 người khác đi ghe trên sông Trường Giang (thuộc địa phận thôn Đông Tuần) đặt rớ đánh cá thì nước lũ chảy xiết làm lật ghe khiến ông Kim bị nước cuốn mất tích. Tính tới thời điểm này, tại tỉnh Quảng Nam đã có ít nhất 11 người chết và mất tích trong mưa lũ.

Theo Tr.Thường (NLĐO)