Thủ tướng chia buồn với các gia đình cán bộ, chiến sỹ và công nhân tử nạn

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).





Hiện trường sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hồng.



Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Công điện nêu rõ: Những ngày qua, đồng bào và chiến sỹ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, mất liên lạc.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chia sẻ những khó khăn, đau thương, mất mát, lo âu của gia đình những người hiện đang bị mất tích, gia đình người bị tử nạn do thiên tai, nhất là gia đình những người đang bị mất liên lạc, bị nạn do sạt lở đất.



Thủ tướng Chính phủ đã cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Tư lệnh Quân khu 4 và Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn; Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại.



Đến ngày hôm nay, theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của đoàn công tác bị hy sinh tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và 1 thi thể công nhân của thủy điện Rào Trăng 3.



Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ bị hy sinh và công nhân bị tử nạn.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:



Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn; tổ chức, thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ và hậu phương gia đình, thân nhân của các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ đã hy sinh và các công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức Lễ tang đảm bảo trang trọng, chu đáo.



Các Bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trường tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương đưa những người đang bị mắc kẹt do địa hình bị chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm, kịp thời đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men, cứu chữa những người bị thương và thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh môi trường; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện của lực lượng tìm kiếm cứu nạn.



Hiện nay, trên Biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung, trong đó có khu vực tìm kiếm cứu nạn trong những ngày tới. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi diễn biến của thiên tai, bão lũ để kịp thời ứng phó với tình hình theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân; an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, các công trình trọng yếu, nhất là các tình huống sạt lở đất có thể xảy ra.



