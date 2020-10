Thiệt hại do hoàn lưu bão số 6: 17 người chết, 13 người mất tích

Hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung đã khiến 17 người chết, 13 người mất tích do “lũ chồng lũ”.



Công điện của Thủ tướng về công tác ứng phó với mưa lũ miền Trung

Mưa lớn dài ngày và ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 khiến hàng nghìn nhà dân tại miền Trung ngập sâu trong mưa lũ. Ảnh: Hữu Long



Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn kèm với thủy điện xả lũ đã khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập úng nặng nề.



Mưa lũ do hoàn lưu bão số 6 đã khiến 17 người chết (Quảng Bình: 1, Quảng Trị: 6, Huế: 3, Quảng Nam 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1); tăng 8 người so với báo cáo nhanh ngày 10.11.2020.



Mưa lũ kèm ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 đã khiến nhiều người bị tai nạn. Trong đó có 13 người mất tích (Quảng Bình 1, Quảng Trị 6, Huế 1, Đà Nẵng 4, Gia Lai 1), giảm 1 người ở Quảng Trị đã tìm thấy thi thể.



Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm người còn mất tích; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người chết; chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch, hướng dẫn đảm bảo an toàn sử dụng điện.



Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó, đặc biệt đối với các khu vực thấp trũng đang bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.



Tiếp tục thực hiện cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên các tàu Vietship 01 bị nạn tại cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.



Tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ và nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp (nếu có).



Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực ngập sâu, chảy xiết. Chỉ đạo, tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn theo quy trình vận hành được cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình vận hành hồ đập…

https://laodong.vn/xa-hoi/thiet-hai-do-hoan-luu-bao-so-6-17-nguoi-chet-13-nguoi-mat-tich-844066.ldo



Theo Vũ Long (LĐO)