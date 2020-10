Thêm một vụ sạt lở núi ở Quảng Nam: 1 người bị thương, 1 người mất tích

Một vụ sạt lở xảy ra chiều 29-10 tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam, khiến một người mất tích.



Sạt lở đất ở Trà Leng: Đau lòng quá bà con ơi!

Khu vực Đông, Đông Nam tỉnh Gia Lai có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Một số huyện miền núi ở Quảng Nam đã xảy ra sạt lở, khiến nhiều người chết.



Sáng 30-10, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam), xác nhận xã Trà Mai vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 1 người mất tích, 1 bị thương nặng.



Danh tính nạn nhân mất tích là Hồ Văn Điều, người bị thương là Hồ Văn Diện.



Cùng ngày, ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch xã UBND Trà Mai (huyện Nam Trà My), cho biết thêm, hiện địa phương đang huy động 100% lực lượng để tìm kiếm tung tích nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi.



Hiện tại, xã Trà Mai đang xuất hiện những trận mưa lớn cùng với hàng loạt điểm sạt lở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.



Trong khi đó, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm ở khu vực bị đất đá vùi lấp tại thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), đến sáng nay phát hiện thêm hai thi thể, hiện có thể còn 11 người mất tích.



Theo lời ông Bửu, hiện ở hiện trường vụ sạt lở đang có khoảng 300 người gồm bộ đội, công an và người dân địa phương tham gia cứu hộ.



Chiều 28-10, một số huyện miền núi ở Quảng Nam xảy ra sạt lở. Vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể, còn 11 nạn nhân mất tích. Vụ sạt lở ở xã Trà Vân khiến 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể...

Long Chung (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/them-mot-vu-sat-lo-nui-o-quang-nam-1-nguoi-bi-thuong-1-nguoi-mat-tich-850142.ldo