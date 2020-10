Tạm giam Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông thôn ngày nay tại Quảng Ninh

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện Báo Nông thôn ngày nay tại Quảng Ninh, người có vai trò đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ 250 triệu đồng của doanh nghiệp tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh đã bị bắt tạm giam.





Cơ quan chức năng tiến hành khám xét Văn phòng đại diện khu vực Đông Bắc Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tại Hạ Long - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu





Ngày 23.10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và tạm giam đối với nhà báo Hoàng Anh Tuấn (39 tuổi, trú tại tại tổ 5, khu 3, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) Trưởng văn phòng đại diện báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt khu vực Đông Bắc, đặt tại Quảng Ninh.



Theo đó, Hoàng Anh Tuấn được xác định có vai trò đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ 250 triệu đồng của một doanh nghiệp tại TP.Hạ Long.



Chiều ngày 22.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã dẫn giải Hoàng Anh Tuấn đến nơi làm việc để tiến hành khám xét theo quy định.



Như Thanh niên đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 2.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Điệp đang nhận 250 triệu đồng của một doanh nghiệp tại khu vực bãi xe chợ Hạ Long 1. Quá trình điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Hoàng Văn Trình - là đồng phạm có liên quan đến vụ án.



Qua điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 1.9, đơn vị nhận được đơn tố cáo của một doanh nghiệp có địa chỉ tại TP.Hạ Long với nội dung bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện ép phải nộp tiền, nếu không sẽ cung cấp thông tin về những sai phạm cho báo chí; đồng thời, yêu cầu đại diện doanh nghiệp phải đưa tiền vào chiều 2.9 tại khu vực chợ Hạ Long 1 (P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long).

Trước đó, vào cuối tháng 8, Hoàng Văn Trình đã từng có bài viết liên quan đến doanh nghiệp trên, nhưng đến chiều 2.9, nội dung trên báo điện tử đã được gỡ bỏ.



Nguyễn Văn Điệp trước khi bị bắt là phó trưởng phòng của Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Văn Trình là phóng viên thuộc Văn phòng Đông Bắc, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt.



Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

