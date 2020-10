Quảng Nam: Xảy ra liên tiếp 4 trận động đất trong vòng 5 giờ đồng hồ

Trong vòng 5 giờ đồng hồ, trên địa bàn huyện miền núi Trà My, tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất nhỏ, có cường độ từ 2,8 đến 3,4.



Mưa lũ khiến nhiều nơi bị ngập, huyện miền núi Quảng Nam xảy ra động đất

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Nguồn: Viện VLĐC)





Theo thông báo của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trong vòng 5 giờ đồng hồ, trên địa bàn huyện miền núi Trà My, tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất nhỏ, có cường độ từ 2,8 đến 3,4.



Theo đó, trận động đất đầu tiên xảy ra trong ngày hôm nay, 14/10, có độ lớn 3,3. Trận động đất này xảy ra vào hồi 8 giờ 56 phút tại vị trí có tọa độ 15.161 độ vĩ Bắc, 108.419 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.



Khoảng 5 phút sau, lúc 9 giờ 1 phút, khu vực huyện Trà My tiếp tục xảy ra trận động đất thứ hai có độ lớn 3,2. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.150 độ vĩ Bắc, 108.391 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.



Sau 4 giờ đồng hồ tạm im ắng, vào lúc 13 giờ, khu vực huyện Trà My lại tiếp tục xảy ra trận động đất thứ 3 với đất có độ lớn 2,8 tại vị trí có tọa độ 15.156 độ vĩ Bắc, 108.414 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.



Mới đây, vào lúc 14 giờ 1 phút, một trận động đất có độ lớn 3.4 tiếp tục xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.133 độ vĩ Bắc, 108.427 độ kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.



Cả 4 trận động đất trên đều được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu xác nhận là động đất nhỏ; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.



Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)