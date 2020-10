Quảng Nam mưa to, nước sông lên lại, dự báo lũ sẽ đặc biệt lớn

Dù áp thấp nhiệt đới chưa chính thức đổ bộ nhưng tại Quảng Nam đã có mưa lớn, dự báo đỉnh lũ trên các sông đều trên mức báo động 3, cảnh báo một đợt lũ lớn đến đặc biệt lớn.





Sáng 16-10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to.



Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 15 đến 7 giờ ngày 16-10) tại các địa phương phổ biến từ 25 – 45 mm, có nơi trên 45 mm như: Tam Kỳ 50 mm, Thăng Bình 56 mm, Cù Lao Chàm (TP Hội An) 55 mm.





Nước trên các sông ở Quảng Nam đang lên lại





Hiện tại, nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ đều đang lên. Theo dự báo, từ ngày 16 đến 19-10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ chiều 16-10 đến ngày 18-10. Tổng lượng mưa phổ biến từ 300 – 400 mm, có nơi trên 500 mm.



Dự báo, đỉnh lũ trên các sông Thu Bồn, Tam Kỳ đều ở mức báo động III, sông Vu Gia trên báo động III. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cảnh báo đề phòng lũ lớn đến lũ đặc biệt lớn trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ. Đề phòng ngập lụt sâu diện rộng tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An và TP Tam Kỳ.



Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, thuộc các huyện như: Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Tiên Phước.



Hiện nay, các thủy điện ở phía thượng nguồn ở tỉnh Quảng Nam đều đã đầy nước. Số liệu lúc 12 giờ ngày 16-10 cho thấy các thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 đang xả xuống sông Vu Gia hơn 1.500 m3/s; thủy điện Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn khoảng 900 m3/s.





Báo Người Lao Động hỗ trợ 50 triệu đồng cho bà con vùng lũ Quảng Nam



Ngày 15-10, Báo Người Lao Động đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Duy Xuyên và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, tại huyện Duy Xuyên, Báo Người Lao Động hỗ trợ 30 triệu đồng, tại huyện Đại Lộc 20 triệu đồng.

Báo Người Lao Động trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Hứa Thị Kiều Vi



Báo Người Lao Động đã đến động viên, thăm hỏi, trao số tiền 3 triệu đồng và một phần quà trị giá 500.000 đồng cho gia đình bà Tôn Nữ Thị Minh Hiếu (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên - 2 mẹ con cùng tử vong do điện giật); trao 2 triệu đồng cho gia đình em Hứa Đại Công (SN 2005), 2 triệu đồng cho gia đình em Hứa Thị Kiều Vi (SN 2007; xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên); 2 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Tâm (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên – cả 3 cùng tử vong do lũ cuốn trôi).



Trong đợt mưa lũ từ ngày 6 đến 12-10, tại tỉnh Quảng Nam ngập lụt diện rộng, có ít nhất 11 người chết.



Theo Tr.Thường (NLĐO)