Phú Yên: Mưa rất to, gió giật mạnh, nhiều cây xanh đổ, 38 xã mất điện

Một số cây xanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Phú Yên bị ngã đỗ. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 9, đến 8 giờ sáng ngày 28/10 tại Phú Yên có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gió giật mạnh.

Tại các tuyến phố chính của thành phố Tuy Hòa như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Nguyễn Công Trứ, nhiều cây xanh đã bị bật gốc, một số mái tôn, biển hiệu quảng cáo, lều bạt của người dân bị gió thổi bay.

Tại các địa phương như huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An, do gió to một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã bị ngã đỗ, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện giải tỏa, khắc phục thông đường tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Do ảnh hưởng của bão, tại Phú Yên có có gần 82.000 khách hàng bị mất điện tại các huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa.

Hiện điện lực Phú Yên đã khôi phục sự cố mất điện cho 23.773 khách hàng, hiện còn 40/100 xã, phường, thị trấn với 58.200 khách hàng đang mất điện.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc Điện lực Phú Yên cho biết, hiện chưa ước tính được thiệt hại do bão gây ra, đường dây 22kV qua các khu vực gặp sự cố tại vùng đồi núi, mưa to, gió mạnh, ngành điện chưa thể tiếp cận được hiện trường để kiểm tra, xử lý khắc phục.

Điện lực Phú Yên sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục nhanh các sự cố, đảm bảo an toàn, sớm khôi phục lại điện cho người dân.

Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)