Phú Yên khẩn trương ứng phó bão số 9

Phú Yên đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống bão số 9.



Người dân nuôi tôm trên vịnh Xuân Đài chằng chống lồng bè để phòng chống bão số 9. ĐỨC HUY

Chiều 26.10, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại vùng nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài, TX.Sông Cầu (Phú Yên).

Hiện nay, người dân có lồng bè nuôi trồng thủy sản gia cố, chằng néo lồng bè đảm bảo an toàn trước khi chính quyền có lệnh sơ tán vào bờ khi bão đổ bộ vào đất liền.



Tàu thuyền vào neo đậu tại cảng cá Dân Phước, TX.Sông Cầu (Phú Yên). ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Nguyễn Thanh Minh ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An (Phú Yên), cho biết trước mùa mưa bão đến, gia đình ông đã di chuyển lồng bè từ cửa vào vịnh Xuân Đài để tránh trú bão. "Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tui biết bão số 9 rất mạnh và nguy hiểm nên đã huy động gia đình gia cố lồng bè cho chắc. Khi chính quyền thông báo vào bờ thì tui vào ngay, bởi ở ngoài bè nguy hiểm. Tài sản mất thì làm lại được, chứ tính mạng ko còn thì còn nghĩ gì đến tài sản", ông Minh bộc bạch.

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cho biết, vùng nuôi trồng thủy sản TX.Sông Cầu có 1.800 lồng. “Trước 18 giờ ngày 27.10, toàn bộ ngư dân trên lồng bè di chuyển vào bờ, không để một ngư dân nào trên bè. Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng biên phòng tuần tra, tuyên truyền người dân. Những hộ dân nào không chịu vào bờ thì tổ chức cưỡng chế, di dời bà con nuôi trồng thủy sản trên lồng bè vào bờ an toàn”.



Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ 3 từ phải qua trái) động viên người dân nuôi trồng thủy sản phòng chống bão số 9. ẢNH: ĐỨC HUY

Hiện Phú Yên còn hơn 163 tàu cá với 962 lao động đang hoạt động ở vùng biển giữa biển Đông và đông nam quần đảo Trường Sa và 124 tàu cá với 570 lao động hoạt động gần bờ đi về trong ngày ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. Tất cả các tàu cá hoạt động trên biển đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến của bão số 9 để chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc về gia đình và Bộ đội Biên phòng. Hiện các tàu cá còn lại đã vào bờ neo đậu, chằng néo để phòng chống bão.

Để phòng chống lũ do bão số 9 gây ra, hiện các hồ thủy lợi đã mở cửa tràn và không tích nước. Đối với các hồ chứa nước có dung tích nhỏ do các địa phương quản lý, hầu hết hình thức tràn xả lũ là tràn tự do. Hiện tại các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 20 - 50% so với dung tích thiết kế đảm bảo tích nước chống lũ.

“Rút kinh nghiệm một số tỉnh trong các cơn bão số 7, số 8 gây sạt lở thì chúng tôi theo dõi đảm bảo thông báo cho nhà dân và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn có nguy cơ sạt lở thì có biện pháp di dời”, ông Dương nói.



Tàu cá đã vào bờ để phòng chống bão số 9. ẢNH: ĐỨC HUY

Theo Đức Huy (Thanh Niên)