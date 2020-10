Phát hiện nam thanh niên chết tại nhà với vết cắt trên cổ

Một nam thanh niên ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) được phát hiện chết bất thường tại nhà với vết cắt trên cổ...





Ngày 5/10, tin từ UBND xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho Đại Đoàn Kết biết, trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên chết bất thường tại nhà riêng với vết cắt trên cổ.



Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Lê Văn S. (23 tuổi, trú tại thôn 12, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân).



Thời điểm phát hiện vụ việc là vào khoảng 1h30’ ngày 3/10, khi người thân của anh S. tới nhà thì phát hiện anh S. đã chết, trên cổ có một vết cắt. Nghi anh S. bị sát hại, người thân của anh này đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng.



“Sau khi phát hiện, vụ việc đã được báo lên Công an huyện Thọ Xuân và Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều tra, làm rõ. Hiện tại chưa thể xác định được đây là một vụ tử tử hay bị sát hại, sẽ phải chờ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra”, một vị lãnh đạo xã Xuân Phú thông tin.



Được biết, anh S. đang ở với bà nội, bố mẹ đã ly hôn - thông tin từ Công Lý.



Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.





http://https://danviet.vn/phat-hien-nam-thanh-nien-chet-tai-nha-voi-vet-cat-tren-co-20201005135504237.htm

Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)