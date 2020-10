Nghệ An: Xe khách lao xuống lề đường trong mưa lớn, 2 người chết, 2 người bị thương

Chiếc xe khách đang chạy trong điều kiện mưa lớn thì mất lái, đâm xuống lề đường khiến 2 người chết, 2 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn.



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra rạng sáng nay, 30-10, tại Nghệ An.



Thông tin từ Công an H.Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, khoảng 2 giờ sáng nay, xe khách 29 chỗ mang biển số 37B - 015.55, chạy tuyến cố định TP.Vinh - H.Kỳ Sơn (nghệ An) chở 12 người (gồm tài xế và phụ xe) do anh Nguyễn Hoài Thanh (32 tuổi, ngụ khối Yên Duệ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh) điều khiển.



Khi xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long (H.Nghi Lộc) thì bất ngờ bị mất lái, tông gãy hộ lan bên đường rồi lao xuống vệ đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa rất to.



Vụ tai nạn làm anh Cự Y Chư (18 tuổi) và cháu Sồng Đức Duy (1 tuổi, đều ngụ xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) ngồi trên xe khách tử vong.



Hai hành khách khác là anh Vừ Bá Chù (29 tuổi, ngụ H. Tương Dương, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Gái (34 tuổi, ngụ TX.Cửa Lò, Nghệ An) bị thương.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn là do trời mưa lớn, tài xế không làm chủ tốc độ, tự đâm vào dải hộ lan bên đường.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)