Miền Trung, Tây Nguyên mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở, ngập lụt

Khu vực trung Trung bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và các tỉnh Tây Nguyên đang tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã xảy ra lũ quét, sạt lở, tắc đường giao thông...



Chiều nay 7-10, áp thấp vào vùng biển Phú Yên - Khánh Hòa, gió giật cấp 8

Ứng phó khẩn với mưa lớn dữ dội tại miền Trung do áp thấp nhiệt đới

Sạt lở, tắc đường trên huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam. Ảnh: T.C



Thông tin Đài khí tượng Thủy văn trung Trung bộ, trong 24 giờ qua, tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi cao 400-500mm.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng thấp trên biển đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau kết hợp với trường gió Đông nên tại các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng.



Các tỉnh thành TT-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều có công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động phương án phòng chống. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đề nghị chủ động phương án thực hiện sơ tán, di dời nhân dân những vùng ngập sâu, nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, nhất là đối với các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 5 gây ra.



Huyện miền núi Tây Giang tổ chức di dời ngay các hộ ở dưới chân công trình Trường THPT Võ Chí Công để đảm bảo an toàn khi có mưa lớn xảy ra. Sau bão số 5, nhiều tuyến đường đi các xã vùng cao Tây Giang bị sạt lở nặng, chưa kịp khắc phục thì nay lại có mưa nguy cơ sạt lở rất cao.



Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều khu vực có mưa to, lượng mưa phổ biến 200- 400mm, có nơi trên 500 mm. Tại huyện đảo Lý Sơn, hôm nay có mưa lớn, gió cấp 5, cấp 6. Đa số du khách đã chủ động rời đảo từ ngày hôm 5.6.



Riêng Tây Nguyên, mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ tại Pleiku, Gia Lai, gây sạt lở, ngập lụt nặng ở Đắk Nông. Riêng huyện Krông Nô, có đến 40 căn nhà dân bị ngập sâu, 500ha nông sản bị ngập úng, 60ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị lũ tràn qua, gây thất thu...



Tại Kon Tum, mưa bão đã gây sạt lở trên 3 tuyến tỉnh lộ: 673 từ trung tâm huyện Đăk Glei đi các xã Đăk Choong, Mường Hoong, Ngọc Linh với 27 điểm sạt lở với khối lượng gần 2.000m3 đất đá. Tuyến Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh có 44 điểm sạt lở với khối lượng trên 30.000m3 đất đá.



Và tỉnh lộ 676 từ trung tâm huyện Kon Plông đi các xã Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút có 30 điểm sạt lở với khối lượng hơn 4.000m3 đất đá. Mưa đang tiếp tục lớn và các điểm sạt lở chưa được xử lý triệt để. Bởi vậy nguy cơ xảy ra sạt lở, ách tắc trên các tuyến tỉnh lộ này đang rất cao.

