Máy tính xách tay bất ngờ phát nổ khi học bài, 3 học sinh nát tay, bị thương vùng mặt

Trong lúc sử dụng máy tính xách tay để học bài, máy tính đang sạc bất ngờ phát nổ khiến 1 học sinh bị dập nát bàn tay, 2 em còn lại bị thương vùng mặt phải nhập viện cấp cứu.

Tối 22-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã nhận được thông tin về việc 3 em học sinh Trường THCS Hòa Hải bị thương do máy tính xách tay phát nổ.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, 2 em N.V.C. và P.V.T., học sinh lớp 9, Trường THCS Hòa Hải ở xã Hòa Hải, đến nhà em P.M.H. để học bài. Khi 3 em này sử dụng máy tính xách tay (laptop) đang sạc pin để học bài thì máy tính bất ngờ phát nổ lớn khiến em C. bị nát bàn tay, 2 em T. và H. bị thương ở vùng mặt, tay.





Ngay sau khi sự việc xảy ra, 3 em bị thương được chuyển tới các bệnh viện ở TP Hà Tĩnh cấp cứu, chữa trị. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu nối các vết thương cho em C.

