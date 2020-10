Long trọng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Tối 10/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, TP. Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020).





Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Gia Huy



Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, một số địa phương, các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế và đông đảo nhân dân Thủ đô.



Cách đây 1010 năm, vào mùa Thu năm Canh Tuất 1010, Đức vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thành Đại La (tức Thăng Long), vùng đất có “thế rồng cuộn hổ ngồi”, “núi sông sau trước”, “chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, nơi đóng đô bậc nhất của kinh sư muôn đời”.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quyết định dời đô của Đức vua Lý Thái Tổ đã mở ra thời kỳ phát triển huy hoàng của Kinh đô Thăng Long và quốc gia Đại Việt.



Từ mốc son lịch sử đó, trải qua 1010 năm với bao thăng trầm của Thủ đô và đất nước, Thăng Long - Hà Nội - hình tượng tiêu biểu nhất cho “khí phách cha ông, hồn thiêng sông núi” vẫn luôn vững vàng, hiên ngang, xứng đáng là kinh đô của các vương triều; là Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng của cả nước.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP/Gia Huy



Bí thư Thành ủy Hà Nội ôn lại dấu mốc lịch sử của Thăng Long-Hà Nội, khẳng định kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục khẳng định những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp của Thủ đô: Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị - Sáng tạo. Thế hệ người Hà Nội hôm nay có trách nhiệm phải trân trọng, giữ gìn và kế thừa thật xứng đáng những giá trị tinh thần thiêng liêng ấy và phát huy lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh và truyền lại cho con cháu mai sau.



"Yêu mến và tự hào về Thủ đô Anh hùng - Danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tặng cho Thăng Long - Hà Nội, chúng ta thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên và các thế hệ tiền nhân đã có công khai sáng và bảo vệ kinh thành Thăng Long; thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các nhà yêu nước, cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang Hà Nội và cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã có công xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Biết bao trí tuệ, mồ hôi, xương máu của ông cha ta đã đổ xuống qua mấy ngàn năm để đất nước và Thủ đô ta có được cơ đồ, vị thế như ngày nay", Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.



Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô nguyện đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, đem tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và tài năng, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai cùng thủ đô các nước trên thế giới; góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, hòa bình, thống nhất, độc lập, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.



Điểm đến hấp dẫn, an toàn với bạn bè thế giới



Hơn 20 năm trước, Hà Nội là một trong 5 thành phố tiêu biểu trên thế giới và đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn tiêu biểu cho khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đã trải qua bao mất mát, hy sinh, mang trên mình bao dấu tích chiến tranh nhưng vẫn đang làm hết sức mình để đóng góp cho hòa bình, tiến bộ và hạnh phúc của nhân loại.



Ảnh: VGP/Gia Huy



Vào dịp kỷ niệm 20 năm đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, Hà Nội lại được UNESCO vinh danh và vinh dự tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Việt Nam, Hà Nội đang và sẽ là bạn, là đối tác tin cậy của các nước, các thủ đô, thành phố trên thế giới; nguyện đem hết mình góp sức xây dựng cộng đồng khu vực và quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, để Hà Nội hôm nay xứng đáng là Thủ đô sáng tạo, điểm đến của tri thức và văn hóa nhân loại, điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn với bạn bè khắp nơi trên thế giới.



Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, phát triển Thủ đô; 12 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính, với sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ to lớn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và bạn bè quốc tế, Hà Nội đã đạt được những thành tựu rất to lớn, quy mô, tầm vóc, vị thế của Thành phố đã mạnh lên nhiều; hình ảnh, uy tín của Thủ đô không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.



Kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng ở mức độ cao theo hướng nhanh và bền vững, quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt 45 tỷ USD, thu nhập bình quân 5.420 USD/người. Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, khang trang, văn minh, hiện đại hơn.



Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Gia Huy



Trong dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ được khai mạc vào sáng ngày 12/10 là sự kiện chính trị đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội.



Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao của Thủ đô với cả nước, Đại hội định hướng và đề ra mục tiêu xuyên suốt trong những năm tới của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn cao của Thăng Long - Hà Nội trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

Theo Gia Huy (chinhphu.vn)