Lật mặt kẻ mang hàng chục lít xăng gây hỏa hoạn, chết người vì thù tức

Nguyễn Thư Sơn (36 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) thù tức ông Nguyễn Thư H. về chuyện đất đai nên mang hàng chục lít xăng đến nhà ông H. rồi gây hoả hoạn, khiến nạn nhân tử vong.





Hôm nay (23.10), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của bị cáo Nguyễn Thư Sơn về các tội Giết người, Huỷ hoại tài sản.



Phía đại diện gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn.



Sơn là người gây ra vụ hoả hoạn gần 1 năm trước xảy ra tại nhà ông Nguyễn Thư H., nguyên cán bộ địa chính xã.



Tuy nhiên, xét hành vi của Sơn là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo đã dùng lượng lớn xăng để gây án, khiến nạn nhân Nguyễn Thư H. tử vong, nên cấp phúc thẩm đã bác đơn của anh ta và phía bị hại.



Theo đó, Toà phúc thẩm tuyên phạt Sơn mức án tử hình tổng hợp hai tội trên.



Tài liệu, lời khai và theo bản án sơ thẩm, Toà xác định, Sơn vốn có thù tức với nạn nhân H. Bị cáo cho rằng, thời gian ông H. làm cán bộ địa chính xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội đã không công bằng trong giải quyết đo đạc đất của gia đình mình với anh Nguyễn Thư Hoá.



Theo đó, gia đình anh Hoá đã làm ngõ đi vào nhà Sơn bị nhỏ, hẹp. Bị cáo đã nảy sinh ý định giết ông H. trả thù.



Đêm 15.3.2019, Sơn điều khiển xe máy hiệu với mục đích vào nhà ông H. Gã mua 900.000 đồng tiền xăng, đổ đầy vào 3 can nhựa loại 3,7 lít và 2 thùng nhựa loại 18 lít.



Khi về đến đoạn đường cách nhà ông H. khoảng 8m thì Sơn dừng xe máy lại, lấy thùng chứa 18 lít, 1 can 3,7 lít xăng, giẻ lau và búa tạ và đi đến cửa sổ gỗ có ô kính ở phía sau nhà...



Gã dùng búa tạ đập vỡ ô cửa kính rồi hắt cả 18 lít xăng vào bên trong. Lúc này, trong nhà có ông H và vợ đang ngủ.



Nghe tiếng vỡ, ông H và vợ thức giấc, dậy xem xét. Tuy nhiên, lúc này xăng tràn khắp nhà, bắt lửa. Trong khi vợ thoát nạn, ông H. bị bén lửa cháy khắp người.



Thấy người trong nhà kêu cứu, Sơn tiếp tục lấy can xăng 3,7 lít ném vào nhà khiến ngọn lửa bùng dữ dội.



Hung thủ định lên xe tẩu thoát song bị người dân phát hiện, bắt giữ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, song do bị bỏng nặng, ông H. đã tử vong.



Ngoài vụ trên, Sơn còn hai lần định phóng hoả vào nhà ông H. và anh Hoá trước đó.



Tại phiên Toà sơ thẩm tháng 11.2019, TAND Hà Nội nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội.



https://laodong.vn/phap-luat/lat-mat-ke-mang-hang-chuc-lit-xang-gay-hoa-hoan-chet-nguoi-vi-thu-tuc-847965.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)