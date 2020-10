Hỗn chiến do đi nhầm phòng karaoke, lái ôtô tông xe máy dân phòng khiến cả 2 xe cháy rụi

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy ôtô và xe máy trên quốc lộ 1, quận 12, TP.HCM, nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn hát karaoke đi nhầm phòng.



Hiện trường vụ hai xe cháy trên quốc lộ 1 rạng sáng 1-10- Ảnh: A.X.



Ngày 5-10, liên quan vụ "Bị chặn, xe 16 chỗ kéo lê xe máy dân phòng 6km rồi tông vô container, cháy rụi", Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ nhiều người liên quan để điều tra nhiều hành vi vi phạm.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h45 tối 30-9, Trần Ngọc Tuấn (36 tuổi, ngụ Nam Định, tạm trú quận 12) ngồi hát karaoke cùng nhóm bạn Khoa, Dần, Hiếu, Hiệp tại phòng VIP 3 của một quán karaoke trên đường Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.



Tại đây, một người đàn ông tên Nguyên cũng ngồi hát karaoke với nhóm bạn trong phòng VIP 2 và sau đó Nguyên đi nhầm vào phòng VIP 3 của nhóm Tuấn. Từ đó hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.



Tiếp đó, nhóm của Tuấn chạy ra ôtô (loại 16 chỗ) lấy gậy sắt, dao tự chế, xông vào đánh nhau với nhóm của Nguyên. Sau đó, Tuấn chạy ra ngoài, lái ôtô chở hai người bạn (Khoa, Dần) rời khỏi quán karaoke.



Xe ôtô và xe máy bị cháy tại hiện trường - Ảnh: Facebook



Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm xuống hiện trường, đến gần kiểm tra ôtô thì Tuấn (khai tưởng nhóm Nguyên đuổi theo) tăng ga lái ôtô tông xe máy Exciter của dân phòng. Ôtô kéo lê xe máy trên quốc lộ 1 đến gần cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12) thì ôtô bốc cháy, xe máy bốc cháy và ôtô tông đuôi xe container.



Lúc này, lực lượng Công an xã Bà Điểm cùng Đội cảnh sát giao thông An Sương có mặt kịp thời khống chế, bắt giữ Tuấn, Khoa (riêng Dần chạy thoát), đồng thời phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an quận 12 dập tắt vụ cháy xe trên đường.



Tại hiện trường, ôtô và xe máy Exciter của dân phòng biến dạng, bị cháy trơ khung, hư hỏng nặng. Vụ việc làm một số người bị thương, trong đó Nguyên được xác định đa thương tích phải đưa đi cấp cứu, điều trị.

