Giúp dân trong lũ, 1 trung tá biên phòng hy sinh

Ngày 7-10, Đồn biên phòng Ra Mai, Đảng ủy và UBND xã Trọng Hóa cùng đồng bào người Khùa xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã đội mưa tiễn đưa Trung tá Hồ Ngói (SN 1969) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trung tá Hồ Ngói hy sinh khi giúp dân trong lũ.



Từ đầu năm đến nay, Trung tá Hồ Ngói cùng đồng đội cắm chốt tại lán trại phòng chống dịch Covid-19 sâu trong rừng Giăng Màn. Đêm 6-10, trời mưa to kèm lớn, Trung tá Hồ Ngói nhận nhiệm vụ giúp người dân. Đường đi trơn trượt, anh bị ngã xe máy, chấn thượng nặng và qua đời. Trong đám tang của anh, hàng ngàn người dân ở xã Trọng Hóa đã vượt mưa lũ tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.



Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa cho biết: “Trung tá Hồ Ngói nhận được nhiều tình cảm của người dân. Trước đây, khi chưa phổ cập giáo dục bậc tiểu học, Hồ Ngói và Hồ Đui đã xóa mù chữ cho hàng ngàn người dân tộc thiểu số nên khi anh Ngói qua đời, dân bản đi đưa tiễn rất đông dù mưa lũ, nước dâng lớn”.



Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Minh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 6-10, trên địa bàn huyện có mưa to, nước sông, suối dâng cao gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học từ chiều nay (7-10) để bảo đảm an toàn.



Đơn cử, đường về xã Xuân Hóa, đoạn qua ngầm Bến Sú ngập sâu khiến người và phương tiện không thể qua lại. Lũ trên sông Rào Nan lên nhanh khiến ngầm tràn về xã Minh Hóa ngập, toàn xã cô lập. Các tuyến đường vào bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ của đồng bào Rục (xã Thượng Hóa); vào các bản vùng Lòm (xã Trọng Hóa); bản Ka Ai (xã Dân Hóa)… đã bị chia cắt nhiều đoạn bởi nước từ khe suối dâng cao.

