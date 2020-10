Đóng cửa 6 sân bay, dừng chạy tàu hỏa để tránh bão số 9

Để đảm bảo an toàn, Cục Hàng không quyết định đóng cửa 6 sân bay: Tuy Hòa, Chu Lai, Phù Cát, Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku từ chiều tối 27-10. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dừng chạy 7 đoàn tàu trong tối 27 và ngày 28-10.



Hủy hàng trăm chuyến bay đến/đi từ miền Trung và Tây Nguyên do bão số 9

Phù Cát là một trong 6 sân bay phải đóng cửa do ảnh hưởng bão số 9.



Cụ thể, để phòng tránh thiệt hại do bão số 9, Cục Hàng không vừa quyết định đóng cửa 5 sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), Phù Cát (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế) từ 18h ngày 27-10. Các sân bay trên dự kiến khai thác trở lại từ 16h ngày 28-10.



Riêng sân bay Pleiku (Gia Lai) tạm dừng khai thác từ 21h ngày 27-10 đến 19h ngày 28-10.



Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ, cảng hàng không, cơ quan khí tượng hàng không theo dõi liên tục diễn biến, ảnh hưởng của bão số 9 tại các sân bay Đồng Hới, Buôn Mê Thuột, Liên Khương, Cam Ranh và các sân bay khác ở khu vực Nam Bộ để đề xuất các quyết định về đóng, mở khai thác đảm bảo an toàn hoạt động bay.



Cục Hàng không đề nghị các sân bay trong thời gian bão ảnh hưởng, áp dụng tiêu chí không cho phép máy bay hạ cánh khi tốc độ gió vượt quá 10 knot (tương đương cấp 3) hoặc tốc độ gió cạnh vượt quá 15 knot (tương đương cấp 4) khi có mưa tại sân bay.



Để đảm bảo an toàn cho hành khách trước ảnh hưởng của bão số 9, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng quyết định dừng hủy bỏ các đoàn tàu Thống Nhất xuất phát tại ga Hà Nội và ga Sài Gòn vào tối 27-10 và ngày 28-10.



Cụ thể, tại ga Hà Nội tạm dừng chạy tàu số hiệu SE1, SE3 xuất phát ngày 27-10; tạm dừng chạy tàu SE7 xuất phát ngày 28-10.



Tại ga Sài Gòn tạm dừng chạy tàu tàu SE4 xuất phát ngày 27-10; tạm dừng chạy tàu SE8, SE22 xuất phát ngày 28-10; riêng tàu SE2 xuất phát ngày 27-10 chỉ chạy tới ga Diêu Trì (Bình Định).



Tại ga Diêu Trì chạy tàu SE1 từ Diêu Trì đến Sài Gòn ngày 28-10. Tại ga Đà Nẵng tạm dừng chạy tàu SE 21 xuất phát ngày 28-10.



Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo hành khách có vé các tàu liên hệ nhà ga để trả vé không mất phí.

Theo TUẤN PHÙNG (TTO)