Đã bắt được đối tượng giết người gây rúng động ở Thanh Hóa

Long đột nhập vào nhà của 2 vợ chồng cụ ông để trộm cắp tài sản, tuy nhiên bị phát hiện, Long đã dùng dao giết chết cả 2 người.





Chiều ngày 11.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa làm rõ và bắt giữ được đối tượng Vũ Tiến Long (22 tuổi, trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung), là thủ phạm đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại xã Hà Bắc, huyện Hà Trung vào sáng ngày 7.10.



Đối tượng giết người Vũ Tiến Long, bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH



Trước đó, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 7.10, Công an huyện Hà Trung nhận tin báo về việc, phát hiện 2 tử thi là ông Tống Duy N. (70 tuổi) và vợ là bà Cù Thị K. (67 tuổi, trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) chết trước sân nhà, với nhiều vết dao đâm trên cơ thể.



Sau khi nhân đước thông tin trên, Công an huyện Hà Trung đã khẩn trương báo cáo, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung lực lượng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra.



Qua khám nghiệm hiện trường xác định, ông N. tử vong do bị 18 vết dao đâm, bà K. bị 25 vết dao đâm, trong đó có nhiều vết dao đâm vào các vị trí rất hiểm trên cơ thể. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.



Sau 48 giờ khẩn trương điều tra, truy xét hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn, xác minh gần 7.000 nhân khẩu vắng mặt tại địa phương. Đến khoảng 11 giờ ngày 9.10, Ban Chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long (22 tuổi, trú tại thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc), là thủ phạm gây ra vụ án trên.



Được biết, đối tượng này bị bắt khi đang chơi game tại một quán internet (ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung). Tại chỗ, cơ quan điều tra thu giữ 2 chiếc điện thoại trị giá khoảng 7 triệu đồng của vợ chồng ông N., bà K. và 1 dao bấm là tang vật gây án.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng này đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ án mạng trên. Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/da-bat-duoc-doi-tuong-giet-nguoi-gay-rung-dong-o-thanh-hoa-844035.ldo

Theo QUÁCH DU (LĐO)