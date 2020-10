Chủ nhà hàng lên tiếng về lời khai của cô dâu 'bom' 150 mâm cỗ cưới

Chủ nhà hàng Tâm Phúc cho hay, đến bây giờ phía gia đình vẫn không hiểu nguyên nhân thật sự của cô gái.





Bởi theo chị nếu có ý định chiếm đoạt thì cô ta chỉ cần không trả số tiền 7 mâm cỗ kia, bỏ đi mất tích chứ không cần phải đặt thêm 150 mâm cỗ mới và lên kế hoạch công phu như vậy.



Liên quan đến vụ việc cô dâu "bom" 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng , ngày 2/10 Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ.





U. tại cơ quan công an.





Người gây ra vụ việc được xác định là C.T.U. (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).



Tại cơ quan công an, U. khai nhận, do thường xuyên qua lại quán Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng).



U. khoe đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn, thấy anh Long tin tưởng nên U. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Khoảng tháng 8/2020, U. có đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do U. cung cấp và nợ chưa trả tiền.













Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi số nợ 7 triệu đồng, do không có tiền trả và thấy anh Long không nghi ngờ gì nên U. nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.



Ngày 22/9/2020, U. gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái và đặt anh dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh vào ngày 30/9/2020.



Theo hợp đồng "miệng", từ ngày 24 - 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía cho U. và ngày 30/9/2020 cũng đã chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu.



Chia sẻ với PV, chị Tuyết chủ nhà hàng Tâm Phúc cho hay, đến bậy giờ phía nhà nhà vẫn không hiểu nguyên nhân thật sự cô gái gây ra cho nhà hàng.



"Đến giờ chúng tôi vẫn không hiểu nổi sao cô ta lại làm như vậy, nếu U. đặt 150 mâm cỗ cưới để chiếm đoạt số tiền 7 mâm cỗ trước, đó cũng không phải vì đằng nào cô ta cũng phải trả số tiền trước đó.





Chị Tuyết chia sẻ với PV.



Nếu có ý định chiếm đoạt thì cô ta chỉ cần không trả, bỏ đi mất tích chứ không cần phải đặt thêm 150 mâm cỗ mới và lên kế hoạch công phu như thế", chủ nhà hàng chia sẻ.



Nói về lý do tại sao số lượng mâm cỗ lớn như vậy mà nhà hàng không yêu cầu đóng cọc rồi mới thực hiện, chị Tuyết cho hay, ở địa phương lâu nay vẫn hay làm hợp đồng miệng. Hơn nữa U. và nhà hàng là chỗ khách quen, cô gái này từng đến ăn nhậu nhiều lần, trả tiền rất sòng phẳng nên nhà hàng khá tin tưởng.



"Hôm đó, chúng tôi cũng yêu cầu cô ta đóng tiền cọc rồi mới làm nhưng cô này bảo mai qua sẽ đóng cọc luôn. Có thể thấy cô ta đã chuẩn bị cả kế hoạch để lừa nhà hàng chúng tôi.



Vụ việc đã xảy ra rồi, giờ phía gia đình U. nếu có thiện chí chúng tôi sẽ giải quyết tình cảm, còn nếu không được chúng tôi sẽ làm đơn yêu cầu khởi tố. Đây là bài học cho gia đình tôi, thực sự làm nghề hơn 10 năm nay đây là lần đầu chúng tôi bị như vậy, không ai có thể ngờ được", chị Tuyết nói thêm.



Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Tráng A Tủa - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các cơ quan tố tụng sẽ trưng cầu giá trị tài sản và giám định tâm thần đối với C.T.U. để làm căn cứ xử lý.



Trước đây, U. là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm.



Tại địa phương, U. chưa có tiền án tiền sự nào, cũng chưa gây ra chuyện gì đáng lưu ý. Bố mẹ U. là người dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn.





