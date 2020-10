Chủ mưu vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình nói 'luôn công bằng với học sinh'

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh - chủ mưu vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình, tiếp tục phủ nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, nói mình 'rất đau lòng' khi vụ sửa điểm thi xảy ra và 'không bao giờ làm mất công bằng cho bất cứ học sinh nào'.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh trả lời thẩm vấn sáng 22-10 - Ảnh: GIANG LONG

Sáng 22-10, phiên tòa phúc thẩm vụ án gian lận điểm thi tại Hòa Bình bắt đầu phần thẩm vấn. Hai bị cáo Khương Ngọc Chất - cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh và Đỗ Mạnh Tuấn - cựu phó hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy đều thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh - cựu trưởng phòng Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, một mực phủ nhận lời khai của các bị cáo khác, phủ nhận quy kết vai trò chủ mưu.

Nhận 300 triệu để sửa điểm

Cũng giống như phiên sơ thẩm, trong phần trả lời thẩm vấn sáng nay, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn thừa nhận là người trực tiếp sửa bài thi các thí sinh theo danh sách "đặt hàng".

Cụ thể, trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, bị can Nguyễn Quang Vinh được giao nhiệm vụ ủy viên ban chỉ đạo kỳ thi, trưởng ban thư ký hội đồng thi. Bị can Vinh đã đã bàn bạc, chỉ đạo Đỗ Mạnh Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn đồng ý và đã nói với Nguyễn Khắc Tuấn biết việc này. Hai bị can này đều nằm trong tổ chấm thi trắc nghiệm do Vinh làm tổ trưởng.

"Anh Vinh có đưa cho bị cáo tờ giấy có danh sách nhờ can thiệp, sửa chữa để nâng điểm cho một số trường hợp học sinh có mối quan hệ anh em, con cháu và ngoại giao trong ngành giáo dục.

Sau khi suy nghĩ, bị cáo đồng ý chấp nhận ý kiến của anh Vinh và đề nghị bị cáo sẽ trực tiếp thực hiện can thiệp sửa điểm, còn điều kiện có thể làm được như chìa khóa phòng chứa bài thi niêm phong, công tác canh gác thì đề nghị anh Vinh có trách nhiệm lo", bị cáo Tuấn khai.

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bị cáo Tuấn khẳng định Vinh đưa cho mình những tờ giấy viết tay, có khoảng 4-5 tờ có thông tin các thí sinh cần sửa điểm thi. Dù không nhớ hết danh sách này nhưng bị cáo Tuấn khẳng định trong đó có 1 thí sinh là cháu vợ của ông Vinh.

Vào các buổi tối từ 30-6 đến 3-7-2018, Đỗ Mạnh Tuấn cùng Nguyễn Khắc Tuấn bóc niêm phong, sử dụng chìa khóa do Nguyễn Quang Vinh cung cấp mở khóa vào phòng để thực hiện việc nâng điểm bài thi cho thí sinh. Các bị can đã tẩy xóa đáp án sai và điền đáp án đúng theo công bố của Bộ GD-ĐT.

Bị cáo Tuấn cũng thừa nhận đã nhận của ông Hồ Chúc - giáo viên Trường THPT Thanh Hà, 300 triệu đồng sau khi thực hiện việc sửa điểm cho học sinh theo yêu cầu. "Đây là quà anh Chúc đưa cho sau khi nhờ sửa bài thi nâng điểm cho 2 thí sinh", bị cáo Tuấn khai.

Bị cáo Tuấn đã tự thú với Cơ quan Công an về hành vi trên và nộp lại số tiền đã nhận.

Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Tuấn khai báo thành khẩn từ giai đoạn điều tra, xét xử thẩm đến phiên tòa phúc thẩm, kể cả hành vi Cơ quan điều tra chưa phát hiện bị cáo cũng đã tự thú.

Chủ mưu thay đổi kháng cáo

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Quang Vinh cho rằng bản án sơ thẩm quy kết mình phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không đúng. Theo lời bị cáo Vinh, vụ án sửa điểm thi là vụ việc nghiêm trọng nhưng bản thân ông chỉ nhận "thiếu trách nhiệm".

Bị cáo Vinh cũng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang kháng cáo chuyển đổi tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Khương Ngọc Chất (đeo kính) cùng hai đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: GIANG LONG

Bị cáo Vinh cũng phủ nhận toàn bộ lời khai của bị cáo Mạnh Tuấn. Ông Vinh khẳng định mình không đưa danh sách thí sinh cho Tuấn để nhờ nâng điểm. Bị cáo cũng không nhận danh sách thí sinh từ ông Chất.

"Tội của bị cáo ở chỗ nào?”, chủ tọa hỏi.

Ông Vinh thừa nhận có vai trò trong quản lý lỏng lẻo để cấp dưới thực hiện sai phạm nhưng "không thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết".

"Bị cáo chỉ cho rằng mình phạm tội thiếu trách nhiệm, làm sai quy chế, quản lý nhân viên cấp dưới lỏng lẻo. Bị cáo không đưa danh sách nhờ nâng điểm, không đưa chìa khóa để cho Mạnh Tuấn mở cửa phòng chứa bài thi", ông Vinh phân trần.

"Bị cáo nhận trách nhiệm như nào khi 165 bài thi được nâng điểm?" - chủ tọa tiếp tục truy.

Bị cáo Vinh nói bản thân "cũng rất đau lòng" khi vụ việc xảy ra với nhiều thí sinh được nâng điểm. "Tôi là một nhà giáo 30 năm, chưa bao giờ làm mất công bằng cho bất kỳ học sinh nào. Khi vụ việc xảy ra tôi cảm thấy rất đau lòng. Chính vì thế bị cáo thấy mình phải chịu trách nhiệm chính nên có bị phạt tù cũng chấp nhận, chỉ là không thấy phục về tội danh".

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Vinh nhắc lại "rất đau xót" sau khi vụ việc sửa bài thi nâng điểm xảy ra và coi đây là "bài học đau lòng". Ông Vinh khóc và nói trong tiếng nấc: Dù bản án thế nào cũng sẽ chấp nhận, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình.

Viện kiểm sát đề nghị y án sơ thẩm Cuối buổi trưa nay, phiên tòa phúc thẩm kết thúc phần thẩm vấn chuyển sang tranh tụng. Đại diện Viện kiểm sát đã nêu quan điểm, đề nghị mức án với các bị cáo. Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo Vinh, Tuấn, Chất là những người có chức vụ quyền hạn, liên quan trực tiếp tới công tác tổ chức chấm thi. Vì mục đích cá nhân, các bị cáo đã cấu kết nâng điểm cho 65 thí sinh. Có 45 thí sinh đã dùng kết quả bài thi được nâng điểm này xét tuyển và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Vinh kêu oan, không thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết mà chỉ thừa nhận hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý. Tuy nhiên Viện kiểm sát cho rằng căn cứ vào lời khai của các bị cáo và chứng cứ khác, xác định có việc bị cáo Vinh bàn bạc, chỉ đạo và đưa chìa khóa phòng cất giấu bài thi để các bị cáo khác can thiệp nâng điểm. Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Vinh và khẳng định đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Tuấn được đánh giá có thái độ tích cực, khai báo thành khẩn, tự thú, nộp lại số tiền do phạm tội. Tuy nhiên mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên đã căn cứ các tình tiết giảm nhẹ. Do đó Viện kiểm sát đề nghị y án đối với bị cáo Tuấn. Viện kiểm sát cũng cho rằng hành vi của bị cáo Chất cùng các bị cáo khác trong vụ án gây hậu quả nặng nề nên thấy mức án 6 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp.

