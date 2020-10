Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 liệt sỹ đã hy sinh tại Rào Trăng 3

13 quân nhân và cán bộ hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được công nhận là liệt sỹ.



Đất đá vùi lấp tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh minh hoạ: TTXVN phát)



Chiều 16/10, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 liệt sỹ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020 khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ghi rõ cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sỹ thuộc Bộ Quốc Phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh ngày 13/10/2020.



Danh sách 13 liệt sỹ được cấp Bằng Tổ quốc ghi công gồm:



1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4; nguyên quán: Lý Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình; trú quán: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.



2. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu; nguyên quán/trú quán: Xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.



3. Thượng tá Bùi Phi Công, Phó Chủ nhiệm Hậu cần, Cục Hậu cần, Quân khu 4; nguyên quán: Xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; trú quán: Phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.



4. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4; nguyên quán: Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; trú quán: Xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



5. Đại tá Hoàng Mai Vui, Phó Trưởng phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4; nguyên quán: Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; trú quán: Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.



6. Thượng tá Trần Minh Hải - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; nguyên quán: Phường Phương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; trú quán: Phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.



7. Thượng tá Lê Tất Thắng, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4; nguyên quán: Xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trú quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.



8. Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế; nguyên quán/trú quán: Phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



9. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4; nguyên quán: Xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; trú quán: Xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



10. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Trung, Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4; nguyên quán/trú quán: Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



11. Đại úy quân nhân chuyên nghiệpTrương Anh Quốc, nhân viên điệp báo, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế; nguyên quán/trú quán: Xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



12. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguyên quán/trú quán: Xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.



13. Ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên-Huế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, nguyên quán: Xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; trú quán: Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.





Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 13 Liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên-Huế.



Trước đó ngày 12/10, do ảnh hưởng thời tiết xấu dẫn đến sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.



Khi có tin báo, cơ quan quân đội và chính quyền địa phương đã thành lập đoàn công tác gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu; Cục Cứu hộ Cứu nạn; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền; Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, tổng số 26 người. Đoàn công tác có nhiệm vụ vào Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xác minh, kiểm tra thông tin theo tin báo.



Khi đến địa phận đường 71, có gầm tràn sâu ôtô không đi qua được Đoàn đã để lại xe ôtô và đi bộ vào Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Đoàn vào 21 người, 05 người ở lại), tại đây bắt đầu mất liên lạc với Đoàn do khu vực không có sóng điện thoại. Đến 21 giờ cùng ngày, Đoàn đi bộ đến Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ và dừng lại ăn tối, nghỉ lại trạm.



Vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 13/10 thì bất ngờ có tiếng nổ lớn và sụt toàn bộ núi lên khu vực đoàn đang nghỉ, có 8 người trong đoàn thoát khỏi khu vực sạt lở, còn lại 13 người không liên lạc được (11 quân nhân và 2 cán bộ dân sự). Đến nay, 13 trường hợp này đã tử vong.



Theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì trường hợp trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập của không quân, hải quân, cảnh sát biên và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai sẽ được xem xét, xác nhận là liệt sỹ.

