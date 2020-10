Bộ Công an: Vụ nâng giá thiết bị ở bệnh viện Bạch Mai không phải là cuối cùng

Trước đó, vào ngày 31-8, Báo Người Lao Động đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt tạm giam Phạm Đức Tuấn (42 tuổi, chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (37 tuổi, Phó giám đốc BMS) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



C03 cũng khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Lê Hoàng (42 tuổi, thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) về cùng tội danh.



Đến ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Quốc Anh, SN 1959, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Ngọc Hiền, SN 1960, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".