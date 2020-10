Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng ở Phú Yên

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các đối tượng Rạng, Linh, Tấn chủ mưu tổ chức phá rừng ở giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh (tỉnh Phú Yên). Các đối tượng đã huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để mở đường, tàn phá rừng rồi cấu kết với các xưởng cưa để tiêu thụ gỗ rừng.





Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại địa bàn 2 huyện Tây Hòa và Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).





Cảnh sát đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Quang Hưng (biệt danh Kim Em). Ảnh: HT





Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Trần Quang Hưng (biệt danh Kim Em, 37 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), Nguyễn Hoài Hiếu (34 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh), Hà Lưu Đạt (47 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; hiện tạm trú xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa).



Kèm theo lệnh khởi tố, bắt tạm giam, lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của 3 bị can, đồng thời thu giữ nhiều bằng chứng, tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.



Như vậy, đến thời điểm này, liên quan đến vụ phá rừng ở giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm.





Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Hà Lưu Đạt. Ảnh: HT





Bốn bị can bị khởi tố trước đó, gồm: Nguyễn Rạng (biệt danh Tèo Rạng, 45 tuổi), Nguyễn Hoài Linh (biệt danh Linh Lực Quắn, 41 tuổi), Trần Văn Tấn (biệt danh Kẹo, 40 tuổi; tất cả cùng trú tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), Trương Thái Vương (32 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa).



Theo kết quả điều tra, bước đầu, cảnh sát xác định Rạng, Linh, Tấn là chủ mưu trong vụ phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa huyện Tây Hòa và huyện Sông Hinh.



Cụ thể, Rạng, Linh, Tấn đã huy động nhân lực, máy móc để tán phá, cưa hạ cây gỗ rừng có đường kính lớn rồi xẻ thành từng ván, phách gỗ hộp và sử dụng xe cần cẩu kéo gỗ ra điểm tập kết.



Ngoài ra, 3 đối tượng còn cung cấp nhiên liệu cho Vương vận hành xe cơ giới chuyên dụng để khai phá 3 con đường vào rừng phòng hộ thuộc sơn phận xã Sơn Thành Đông và xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) để phục vụ cho việc phá rừng, vận chuyển gỗ rừng đi tiêu thụ.



Khi gỗ được kéo ra đến điểm tập kết ở cửa rừng, đối tượng Trần Quang Hưng được phân công sử dụng ô tô tải BKS 78K-011.16 vận chuyển đến 2 xưởng gỗ của Nguyễn Hoài Hiếu và Hà Lưu Đạt ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh để tiêu thụ.





Hiện trường vụ phá rừng giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh. Ảnh: MINH CHÂU





Như đã thông tin, vụ phá rừng ở giáp ranh huyện Tây Hòa và Sông Hinh được cơ quan chức năng xác định diễn ra từ tháng 2-2020. Sau khi có phản ánh, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ 2 huyện Tây Hòa và Sông Hinh cùng với UBND xã Sơn Thành Tây đã phối hợp đi kiểm tra, phát hiện 2 điểm phá rừng có tính chất nghiêm trọng.



Cụ thể, vị trí thứ nhất ở khoảnh 2, tiểu khu 312, xã Sông Hinh (do Ban quản lý RPH huyện Sông Hinh quản lý), lâm tặc mở 1 con đường vào rừng rộng 3m, dài 700m để đốn hạ 115 cây gỗ có đường kính 26-100cm. Tại hiện trường còn lại 60 khúc gỗ tròn, một súc gỗ xẻ hộp với hơn 27m3.



Khu vực rừng thứ 2 ở khoảnh 7 và khoảnh 10, tiểu khu 358 xã Sơn Thành Tây (rừng được giao cho UBND xã Sơn Thành Tây quản lý, bảo vệ), lâm tặc mở đường rộng 3m, dài 690m để đốn hạ 25 cây gỗ có đường kính 19-68cm.





Xưởng gỗ của bị can Nguyễn Hoài Hiếu, nơi các đối tượng đưa gỗ về tiêu thụ. Ảnh: HT





Cuối tháng 8-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ phá rừng. Tuy nhiên, quá trình mở rộng điều tra, thu thập từ các lời khai của bị can, cảnh sát phát hiện thêm 1 khu rừng thứ 3 bị tàn phá. Điều đáng nói, khu rừng bị phá này lại nằm chỉ cách khu rừng thứ 2 bị tàn phá khoảng 40m.



Tại khu rừng bị tàn phá thứ 3, lâm tặc mở đường 3m, dài 1km để đốn hạ 200 cây gỗ lớn; tại hiện trường còn hơn 50m3 gỗ đã cắt hạ chưa kịp vận chuyển ra khỏi rừng.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)