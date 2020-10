Bất ngờ về kẻ cầm đầu mạng lưới cá độ bóng đá quy mô lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Theo Công an TP. Đà Nẵng, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung- Tây Nguyên với tổng số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng là chủ một doanh nghiệp.





Sáng 14/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố động viên, chúc mừng và thưởng nóng cho Công an TP.Đà Nẵng 200 triệu đồng cho thành tích phá vụ cá độ trên 10.000 tỷ đồng.



Đây là đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên được công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.



Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng, thượng tá Trần Nam Hải cho biết, trong số 11 đối tượng đã bị bắt, có 5 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ và 6 đối tượng là các con bạc lớn.



Theo đó, ngày 13/10, Công an TP.Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất miền Trung- Tây Nguyên với tổng số tiền cá cược trên 10.000 tỷ đồng, đối tượng cầm đầu là chủ một doanh nghiệp.



Kết quả điều tra cho thấy, kẻ cầm đầu là Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đã liên hệ với nhà cái Ibel ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supper Master với trị giá mỗi tài khoản nhiều triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, các cược trực tuyến.









Các đối tượng tại cơ quan điều tra.





Từ các tài khoản nói trên, Trí đã phân thành các tài khoản nhỏ hơn cho hàng loạt "đại lý". Các "đại lý" này trực tiếp đánh bạc và phân chia hàng nghìn tài khoản "con" cung cấp cho những người tham gia đánh bạc. Giúp sức đắc lực cho Trí điều hành đường dây này là Lê Hà Việt Hưng (35 tuổi) điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cắt chuyển các tài khoản Supper Master thành nhiều tài khoản Taster để chuyển cho các "đại lý" đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới.



Ngoài ra, còn có Bùi Văn Nhẫn (27 tuổi, trú quận Thanh Khê) phụ trách việc thu, chung tiền thắng thua và đòi nợ. Trong số các "đại lý", Nguyễn Văn Hoàng (56 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) là đại lý lớn nhất có tài khoản 1 triệu USD để tiếp tục tổ chức đánh bạc ở nhánh nhỏ hơn. Hoàng tiếp tục nhờ thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.



Đường dây cờ bạc qua mạng do Bùi Mạnh Trí tổ chức có quy mô rất lớn, "vươn vòi" từ trung tâm thành phố ra đến vùng ven và một số tỉnh lân cận. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng.



Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 ĐTDĐ, 5 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng.



Đến sáng nay (14/10), Công an đã di lý 2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây là Lê Hà Việt Hưng và Bùi Văn Nhẫn từ TP.HCM về Đà Nẵng. Riêng Bùi Mạnh Trí, đối tượng cầm đầu đường dây đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Công an truy bắt…



Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn để điều tra, xử lý.



