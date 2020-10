Bão số 9 làm hơn 2.500 nhà sập, 88.500 nhà tốc mái, lở đất chôn vùi 55 người

Nghiêm trọng nhất là xảy ra vụ lở đất khiến 55 người mất tích ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 53 người ở huyện Nam Trà My và 2 người ở huyện Phước Sơn.



Sáng 29-10, theo báo cáo của Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, cơn bão đã làm người 2 chết.



Nghiêm trọng nhất là xảy ra vụ lở đất khiến 55 người mất tích ở hai huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam. Trong đó có 53 người ở huyện Nam Trà My và 2 người ở huyện Phước Sơn. Mưa bão cũng làm bị thương 28 người.



Ngoài ra, 2.527 nhà sập, 88.591 nhà tốc mái, 1 cầu treo tại Kon Tum và 2 cầu tại tỉnh Bình Định bị cuốn trôi. Sạt lở gây ách tắc giao thông tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn tại Km1353+5 thuộc địa phận huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.



Hiện ở Quảng Ngãi đang bị ngập lụt 1-2m tại các khu vực trũng, thấp thuộc 29 phường, xã của các huyện, TP Quảng Ngãi ở ven các sông Trà Khúc, Vệ, Trà Câu. Tỉnh Quảng Ngãi đã sơ tán 6.081 nhà/16.829 người khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.



Còn tại tỉnh Kon Tum ngập lụt gây chia cắt 2 thôn/259 hộ/1.225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà và một số khu vực trũng thấp.



Theo tin lũ khẩn cấp trên sông Vu Gia của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ dự báo lũ kèm kịch bản xả lũ thủy điện Đăk Mi 4 xả tràn: 11.400 m3/s. Do đó mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 10,3m, trên BĐ3: 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,47m).



Ban chỉ đạo TW về PCTT đã tổ chức tính toán, phối hợp, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Nam đã vận hành hệ thống liên hồ chứa và đã tham gia cắt lũ, giảm ngập cho vùng hạ du.

