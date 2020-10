Bão số 9 hoành hành hơn 6 giờ, có thể kéo dài đến hết đêm nay

Sau hơn 6 giờ đổ bộ, hoàn lưu bão số 9 vẫn còn gây gió cấp 9, cấp 10, tại nơi tâm điểm ghi nhận sức gió đến cấp 11. Dự báo bão số 9 còn hoạt động trong nhiều giờ đến, thậm chí là cả đêm hôm nay (28-10).

Chiều 28-10, tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường đã có đánh giá mới nhất về tình hình bão số 9.

Theo đó, Cơn bão số 9 ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thừa Thiên -Huế đến Phú Yên, trọng điểm Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và một phần bắc Bình Định. Thời gian lưu bão dài, kéo dài hơn 6 giờ. Đến thời điểm 17 giờ tại TP Đà Nẵng, sức gió cấp 9, cấp 10 giật cấp 12.

Ông Cường cho biết, trừ một trường hợp ở Tây Nguyên, số liệu ban đầu về thiệt hại tại khu vực miền Trung cho đến giờ phút này chưa ghi nhận thương vong. Tuy nhiên, 2 tàu Bình Định có 26 thuyền viên mất tích khi đang trên đường ra khỏi khu vực nguy hiểm do bão.

Thiệt hại vô cùng lớn, đến giờ phút này, phải có khoảng hàng chục vạn ngôi nhà của dân và thiết chế hạ tầng bị tốc mái, hỏng hóc. Một số ngôi nhà yếu bị sập. Các thiết chế kinh tế kể cả các công trình điện mặt trời và các công trình khác bị thiệt hại. "Chúng tôi còn rất nhiều việc gian nan tiếp đây, vì hoàn lưu bão gây gió rất lớn, cấp 9 cấp 10 thậm chí có tâm điểm cấp 11, vẫn còn hoạt động nhiều giờ nữa thậm chí là cả đêm hôm nay. Do đó công tác sơ tán hơn 400.000 dân là biện pháp hàng đầu để đảm bảo đời sống người dân. Thứ hai, toàn bộ tàu thuyền đang tại nơi lưu trú phải đảm bảo an ninh an toàn, không xảy ra thiệt hại mặc dù gió vẫn đang rất mạnh" – ông Cường nhấn mạnh.