Bão số 9 đổ bộ cấp 12-13, sức tàn phá khủng khiếp, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Đài Nhật Bản dự báo bão số 9 mạnh nhất cấp 14 và trên đất liền gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16. Đài Philippines cho biết bão mạnh cấp 12 khiến nhà cấp 4 kết cấu kém bị phá hủy.



Hủy hàng trăm chuyến bay đến/đi từ miền Trung và Tây Nguyên do bão số 9

Gạo cứu đói tiếp tế cho dân vùng lũ trước bão số 9

Người dân ven biển đào hầm tránh bão số 9

Ông Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.



Ông Hoàng Phúc Lâm - phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết như vậy tại buổi thảo luận về cơn bão số 9 do Tổng cục Khí tượng thủy văn tổ chức chiều 27-10.



Theo ông Lâm, bão số 9 (bão Molave) đang hoạt động trong điều kiện phía Bắc là cao áp lạnh lục địa và có gió mùa Đông Bắc mạnh, nhiệt độ mặt nước biển khoảng 29 độ C, độ ẩm tốt nên đối lưu phát triển mạnh.



"Hiện bão đang di chuyển trên khu vực thuận lợi cho việc tăng cường độ trong 6-12h tới. Bão sẽ đạt cường độ cực đại vào chiều tối nay đạt cấp 14, giật cấp 17" - ông Lâm nói



Ông Lâm cho biết, các mô hình dự báo đều thống nhất khu vực đổ bộ tập trung vào khu vực Quảng Ngãi - Bình Định. Khi vào bờ, bão sẽ giảm cường độ nhưng không nhiều. Thời gian ảnh hưởng trực tiếp do gió mạnh của bão bắt đầu trong tối nay và ngày 28-10.



Dự báo đường đi của bão số 9.



"Trung tâm Nhật Bản dự báo bão cực đại cấp 14 trong khoảng 12 tiếng tới, gió mạnh trên đất liền cấp 13, giật cấp 15-16. Đài Philippines cho biết bão Molave mạnh cấp 12 gây lũ lụt trên diện rộng, nhà cấp 4 kết cấu kém bị phá hủy. Dự báo bão vào Việt Nam tương đương cấp độ bão đổ bộ vào Philippines mạnh cấp 12-13, giật cấp 15" - ông Lâm nói



Về tác động của bão, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bão số 9 sẽ tương tự cơn bão Xangsane vào Đà Nẵng năm 2006, bão Sơn Tinh vào Nam Định năm 2012, bão Damray năm 2017... mạnh cấp 12-13. Ví dụ, như bão Sơn Tinh làm đổ tháp truyền hình Nam Định, gây phá hủy đê biển.



"Nói chung bão trên cấp 12 sức tàn phá rất khủng khiếp, nhà cấp 4 hầu như không thể trụ được" - ông Lâm cảnh báo.



Theo ông Lâm, nếu như dự báo, bão gây ra gió mạnh trên đất liền cấp 12 trở lên thì cơn bão này là một trong những cơn bão ảnh hưởng trực tiếp mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Theo CHÍ TUỆ (TNO)