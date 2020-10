Bão số 8 hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, áp thấp nhiệt đới sắp thành bão 'đua theo' vào Biển Đông

Cảnh báo mưa lũ, sạt lở



Từ đêm 24-10 đến sáng 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt; trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,0m. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ở mức báo động 1 - báo động 2, riêng đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.