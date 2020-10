Bão số 7 giật cấp 12 hướng vào Bắc Bộ, miền Bắc sẽ mưa rất to

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to



Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300 mm, có nơi trên 350 mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ chiều 13-10 mưa giảm dần.



Từ ngày 14 đến ngày 16-10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.